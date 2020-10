Politie rolt drugslab op in Eersel en Mill, vier arrestaties

Wachten op privacy instellingen... Het drugslab in Eersel. (Foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) Het drugslab in Eersel. (Foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) Volgende Vorige vergroot 1/3 Politie rolt drugslab op in Eersel en pakt vier mensen op.

De politie heeft woensdagmiddag twee drugslabs opgerold. Aan de Stokkelen in Eersel werd een drugslab opgerold waar mogelijk synthetische drugs werd geproduceerd. Vier mensen zijn gearresteerd. Korte tijd later werd er opnieuw een drugslaboratorium ontdekt, dit keer aan de Roijendijk in Mill.

Het tweede drugslab bevond zich in een schuur in een verlaten gebied, en stond vol met apparatuur waarmee synthetische drugs wordt gemaakt. Er zijn geen aanhoudingen gedaan.

Over de grootte van de twee laboratoria en wat de rol van de vier verdachten precies is, wordt onderzocht.

