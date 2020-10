Kroegbaas neemt melancholisch coronalied op: 'Wachten op betere tijden'

Voor corona was de kroeg nog vol. vergroot

De kroegen zijn leeg, geen klinkende glazen meer of stamgasten die elkaar knuffelen. Het was reden voor kroegbaas Coen van Och van café-zaal Bommel in Dommelen om een bluesy coronalied te maken. De melancholie spat ervan af. De kroegbaas voelt zich duidelijk leeg.

Malini Witlox Geschreven door

“Dat klopt”, zegt de horecaman annex muzikant in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. “Ik wilde uiten hoe ik me voel. Op mijn zolderkamertje zat ik een beetje te prullen met mijn gitaar en ik besloot een liedje te maken. Ik denk dat heel veel kasteleins, horecapersoneel en stamgasten zich in het lied herkennen.”

De videoclip gaat gepaard met foto’s van betere tijden met volle kroegen en publiek bij voetbalwedstrijden. “I am working in a bar in a small little town, just singing my songs. I like to hang around……People having parties, yes they are doing well. Drinking my beers, how much you never can tell”, zo zingt Van Och.

“Now things are changing, people ask: how are you know? Its a different kind of feeling, no more folks and a crowd”

Wachten

Het liedje heet ‘Waiting for the day’. “Veel mensen vragen me hoe lang het nog duurt, voordat de ellende weer voorbij is. Maar dat weet ik ook niet. We wachten allemaal op de dag dat we weer zonder beperkingen kunnen proosten op een gezellig avondje. We missen het allemaal ontzettend, het is leeg.”

