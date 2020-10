'Ongelooflijk onbeschoft!': Boete voor rijdende filmers van dodelijk treinongeluk Etten-Leur

Archieffoto (foto: Rob van den Broek). vergroot

Terwijl hulpdiensten woensdagmiddag onderzoek deden naar een dodelijk ongeval tussen een trein en een persoon bij Etten-Leur, hebben meerdere mensen daar filmpjes van gemaakt. Dat gebeurde terwijl zij al rijdend achter het stuur zaten. Daarom mogen zij een bekeuring op de mat verwachten. Wijkagent Jutka de Rooij: "Het komt dagelijks voor, maar dit is toch wel echt heel triest."

De late dienst van De Rooij was nog niet begonnen of ze moest rond twee uur naar de plek des onheils. Eén van haar collega's regelde het verkeer bij een in de buurt gelegen spoorwegovergang. "Terwijl wij bij de trein bezig waren, zag mijn collega zeven automobilisten hun telefoon pakken en het ongeluk filmen. Ik vind het ongelooflijk onbeschoft! Je weet niet waar die beelden terechtkomen. Ik vraag me ook af wat ze hopen te filmen...", zegt de verbijsterde wijkagent aan de telefoon.

Het is ongelooflijk triest, zeker bij ongevallen waar slachtoffers bij vallen.

De verbazing is groot, maar tegen het filmen optreden is niet mogelijk. "We kunnen mensen alleen netjes vragen om te stoppen. Het is namelijk niet verboden." Toch zijn de bestuurders die woensdagmiddag beelden van het ongeluk maakten, de pineut. Dus niet vanwege het filmen, maar wel voor het rijden met een mobiele telefoon in de hand.

Volgens De Rooij is dat een schrale troost: "We zien dit bijna altijd gebeuren. Zeker als er meerdere politiewagens, ambulances of brandweerwagens staan. Het is ongelooflijk triest, zeker bij ongevallen waar slachtoffers bij vallen, zoals vanmiddag gebeurd is."

Wet in de maak

Dat omstanders foto's en filmpjes online zetten van slachtoffers van een ongeluk, is veel mensen al jarenlang een doorn in het oog. CDA, PvdA en GroenLinks presenteerden onlangs een initiatiefvoorstel om dit strafbaar te maken. Mensen die dit doen moeten een boete tot wel 21.000 euro betalen of zelfs de cel in gaan.

