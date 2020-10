Coronapiek op dinsdag en woensdag kwam door fout in het systeem van GGD Hart voor Brabant

GGD Hart voor Brabant heeft op dinsdag en woensdag ineens veel hogere besmettingscijfers laten zien. De dagen daarvoor waren de cijfers juist lager. Zou de regio de nieuwe coronabrandhaard van Brabant zijn? Nee, zo blijkt uit navraag bij de GGD: het kwam door een fout in het computersysteem waar GGD Hart voor Brabant mee werkt.

Gemiddeld kwamen in de GGD-regio Hart voor Brabant in het weekend en op maandag 400 nieuwe coronagevallen per dag. Dinsdag en woensdag lagen die aantallen ineens veel hoger, met 760 en 791.