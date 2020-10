Taakstraffen voor geweld tegen Pegida-demonstratie in Eindhoven

De demonstratie liep uit de hand (archieffoto: Rob Engelaar). vergroot

Elf mannen die betrokken waren bij de rellen rondom de anti-islamdemonstratie van Pegida in Eindhoven krijgen werkstraffen van 120 tot 240 uur. Als ze nogmaals in de fout gaan, krijgen ze twee maanden celstraf. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag bepaald.

De rechtbank heeft voor de 'forse' taakstraffen gekozen, omdat er veel geweld werd gebruikt die ook was gericht tegen politiemensen. Er raakten ook agenten gewond bij de rellen. De mannen moeten de politieagenten een schadevergoeding van ruim 3200 euro betalen.

Twintig aanhangers van Pegida wandelden op 26 mei 2019 met geluidswagen door Eindhoven, demonstrerend tegen de ramadan. Ze wilden bij de Al-Fourqaan Moskee aan de Otterstraat een gefrituurde varkenslap eten en toespraken houden. Honderden jongeren verzetten zich daartegen en probeerden Pegida te dwarsbomen. Ze gooiden met stenen, glas, verkeersborden en vuurwerk. Ook naar de aanwezige politie en ME. Vier agenten raakten lichtgewond.

De ME voerde meerdere charges uit om een einde te maken aan het geweld. De locoburgemeester van Eindhoven besloot de politie toestemming te geven de demonstratie af te breken en de Pegida-aanhangers te evacueren. Rondom de geëscaleerde demonstratie pakte de politie tien personen op. Nadat de politie beelden van relschoppers online zette, volgden meer aanhoudingen.

Er stonden de afgelopen twee dagen veertien mensen voor de rechter. Twee zijn er vrijgesproken. De zaak van één verdachte is uitgesteld. Ook zijn er nog vier minderjarige verdachten, die zich later voor de kinderrechter moeten verantwoorden.

