Dode man ligt wekenlang in huis in Den Bosch: 'Wat erg dat niemand zich om hem heeft bekommerd'

De krant die agenten in de bus vonden (foto: politie forensische opsporing). vergroot

In een benedenwoning in Den Bosch is donderdagavond een dode man gevonden. De man van begin vijftig is vermoedelijk enkele weken geleden al overleden, zo laat een politiewoordvoerder weten. De politie ging donderdagavond naar het huis na een melding van een bekende die aangaf dat hij al langer geen contact kon krijgen met de man.

Sandra Kagie & Jessica Ranselaar Geschreven door

Vervolgens vonden agenten de dode man. Het gaat volgens een woordvoerder om een natuurlijk overlijden. Agenten troffen meteen al bij binnenkomst in het huis in het centrum van de stad al verschillende aanwijzingen aan dat de man vermoedelijk al enkele weken geleden is overleden.

De politie wijst onder meer op de vele vliegen tegen de ramen. De verkleuring van de huid van de overledene bracht vervolgens de bevestiging dat de man inderdaad al enige tijd was overleden. In de brievenbus vonden zij een lokale krant met als datum 9 september.

Ziek

"Ik heb hem ergens die week nog gezien", vertelt een buurtbewoonster. "Hij zag er ziek uit. Het leek erop dat hij met rust gelaten wilde worden. Dat hebben veel mensen als ze ziek zijn."

Verschillende buurtbewoners bedenken zich vrijdag pas dat ze de man al weken niet hebben gezien. "We dachten dat hij weg was", legt een buurman uit. "Verhuisd of naar een opvang." De dode man was volgens buurtbewoners de laatste jaren steeds dieper in de problemen geraakt door een verslaving. "We hoopten dat hij ergens zat waar hij hulp kreeg."

Bekommerd

Maar dat was niet het geval. Donderdagavond stond er ineens veel politie bij het huis waar de man woonde. "Het waren drie politieauto's en twee busjes van de recherche", weet een buurvrouw. Ze hoorde vrijdagochtend dat de man is overleden en schrok toen ze hoorde dat hij al weken dood is. "Wat erg dat niemand zich om hem heeft bekommerd."

