Dode man van begin 50 ligt wekenlang in huis in Den Bosch

In een benedenwoning in Den Bosch is donderdagavond een dode man gevonden. De man van begin vijftig is vermoedelijk enkele weken geleden al overleden, zo laat een politiewoordvoerder weten. De politie ging donderdagavond naar het huis na een melding van een bekende die aangaf dat hij al langer geen contact kon krijgen met de man.

Vervolgens vonden agenten de dode man. Het gaat volgens een woordvoerder om een natuurlijk overlijden. Agenten troffen meteen al bij binnenkomst in het huis in het centrum van de stad al verschillende aanwijzingen aan dat de man vermoedelijk al enkele weken geleden is overleden. In de brievenbus vonden zij bijvoorbeeld een lokale krant met als datum 9 september.

Een tweede aanwijzing waren volgens de politie 'de vele vliegen tegen de ramen'. De verkleuring van de huid van de overledene bracht vervolgens de bevestiging dat de man inderdaad al enige tijd was overleden.

