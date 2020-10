Coronamaatregelen bij Van Rooi Meat op orde, zegt minister Schouten

De coronamaatregelen bij vleesverwerker Van Rooi Meat in Helmond hoeven niet versneld te worden aangescherpt. Dat antwoordt Minister Carola Schouten van Landbouw op Kamervragen van Paul Smeulders (GroenLinks). Mocht er een nieuwe uitbraak van corona komen bij de vleesverwerkers dan wordt die volgens de minister op regionaal niveau meteen aangepakt.

Paul Smeulders laat in een reactie weten dat hij tevreden is met de antwoorden van de minister. "Een half jaar geleden zagen wij dat het heel slecht ging met de coronabescherming van medewerkers bij Van Rooi Meat. We hebben toen aangedrongen op meer toezicht en op betere samenwerking tussen instanties. Dat gebeurt nu. Ik ben blij dat de situatie nu redelijk onder controle is."