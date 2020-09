Van Rooi Meat liet veel te veel mensen werken in slachterij, maar veiligheidsregio greep niet in

Archieffoto: Rob Engelaar vergroot

Van Rooi Meat in Helmond liet na de gedwongen coronasluiting in juni veel meer mensen werken in zijn slachterij dan was afgesproken, maar de veiligheidsregio vond het niet nodig om in te grijpen. Het bedrijf kreeg zelfs toestemming om nog verder op te starten. Dat blijkt uit documenten die Omroep Brabant in handen heeft. Tijdens een controle waren 500 mensen aan het werk in plaats van de toegestane 300.

Het bedrijf moest eind mei dicht nadat uit een steekproef bleek dat veel medewerkers besmet zijn met corona. Op 8 juni kreeg het bedrijf toestemming om weer op te starten met maximaal 300 negatief geteste medewerkers. Bij een controle van de GGD en veiligheidsregio op 11 juni gaf Van Rooi aan dat er 500 negatief geteste personen aan het werk waren, veel meer dus dan toegestaan.

Nog verder opstarten

“Ik constateer dat u zich op dit punt niet heeft gehouden aan de voorwaarden en bepalingen van mijn besluit”, schrijft burgemeester John Jorritsma, voorzitter van de veiligheidsregio, vervolgens in een brief aan de slachterij. Opvallend genoeg krijgt het bedrijf in dezelfde brief toch toestemming om nog verder op te starten. Sterker nog: er mogen 250 negatief geteste medewerkers extra per dag aan de slag.

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost laat in een reactie aan Omroep Brabant weten: “Op basis van onze eigen waarnemingen was het aantal werkzame mensen in het bedrijf zeer acceptabel (op sommige plekken leek het uitgestorven). Van Rooi Meat gaf zelf aan dat het aantal hoger was dan vooraf aangegeven. Ons oordeel was dat dit acceptabel was, maar dat Van Rooi Meat dit vooraf had moeten melden." De veiligheidsregio vond deze overtreding niet ernstig genoeg en 'in relatie tot de al bereikte resultaten niet relevant' om hiertegen bestraffend op te treden.

Manipulatie

Het is niet de eerste keer dat Van Rooi de fout in gaat. Eind mei moet het bedrijf een steekproef houden om te kijken hoeveel medewerkers besmet zijn met corona. Uit de steekproef blijkt dat 16 procent van de medewerkers het virus heeft. Maar al snel zijn er twijfels.

“De burgemeester ontvangt signalen dat de steekproef is gemanipuleerd”, staat in een document van 28 mei. De afspraak was om personeel dat in de vleesproductie werkte te testen, maar tegen de afspraken in werd ook kantoorpersoneel meegenomen in de steekproef. Ook kreeg een aantal medewerkers de opdracht om op gezondheidsverklaringen te liegen over klachten, vertelden ze al eerder anoniem tegen de NOS.

'Misverstand'

Directeur Marc van Rooi van Van Rooi Meat wast zijn handen in onschuld: "Wij hebben ons wel degelijk aan alle afspraken gehouden. Wij mochten al verder opstarten. Alles stond zwart op wit", zegt de directeur. Hij spreekt van een 'misverstand' aan de kant van de veiligheidsregio. Hij ontkent ook dat zijn bedrijf de steekproef heeft gemanipuleerd. Hij geeft wel toe dat hij misschien wel eerder had moeten laten weten dat hij al 500 mensen aan het werk had.

De slachterij was rond 18 juni weer volledig operationeel. Toen waren dus weer alle 1500 medewerkers aan de slag.

