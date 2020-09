Dit is waarom slachthuis Vion open mocht blijven ondanks de vele coronabesmettingen

Vion in Boxtel. vergroot

Van Rooi Meat in Helmond moest eind mei gedwongen dicht vanwege de vele coronabesmettingen. Slachthuis Vion in Boxtel had een vergelijkbaar aantal, maar daar ging de boel niet op slot. Een van de redenen: men dacht dat Vion-medewerkers niet erg besmettelijk waren omdat de meesten geen klachten hadden. Deze bewering bleek echter niet te kloppen. Vion kwam bovendien de gemaakte afspraken niet na, zo blijkt uit documenten die Omroep Brabant in handen heeft.

Wat is het verschil tussen Van Rooi en Vion? Uit een verslag van de veiligheidsregio blijkt wat meewoog bij het besluit dat Vion niet hoefde te sluiten en Van Rooi wel:

Het soort werk: bij Vion wordt vooral geslacht, Van Rooi Meat verpakt en verwerkt ook vlees.

De besmettingen bij Van Rooi Meat waren meer over het hele bedrijf verspreid.

Met Van Rooi Meat waren bovendien 'heel slecht afspraken te maken', zo staat in een verslag.

De rol van ventilatie

Dat laatste lag bij Vion anders. Het bedrijf kwam nota bene zelf met een theorie over de rol van ventilatie bij de verspreiding van corona. Vion wilde de ventilatie in de koele ruimtes graag verder onderzoeken. De GGD nam dit voorstel over in haar lijst met afspraken waar Vion zich aan moest houden om open te mogen blijven.

Dat is opvallend, want het RIVM ziet tot op de dag van vandaag geen enkel wetenschappelijk bewijs voor het verband tussen ventilatie en de verspreiding van het virus, ook niet in slachthuizen. De GGD nam deze theorie eind mei dus wel serieus.

Geen klachten, toch klachten

Uit de documenten valt verder op te maken dat de veiligheidsregio veel waarde hecht aan het idee dat de meeste positief geteste Vion-medewerkers geen klachten hadden. “De besmettelijkheid is daardoor beheersbaar, dat is de kern van de situatie”, staat in een verslag van 31 mei.

Een dag later blijkt dit verhaal al achterhaald te zijn. Uit onderzoek blijkt dat de meeste positief geteste medewerkers juist wel klachten hebben, zo schrijft de GGD. “Het is net andersom. Er is toch iets meer aan de hand dan we dachten”, staat in een gespreksverslag van die dag. Desondanks wordt toch besloten dat Vion open mag.

'Harder aan de bak'

In hetzelfde gespreksverslag staat dat Vion zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. ”Vion moet harder aan de bak”, zegt een van de deelnemers aan het GGD-overleg.

Het gaat er vooral om dat Vion de gegevens van de bedrijfsarts nog steeds niet verstrekt heeft. De GGD geeft aan maar vast te zijn begonnen met het bron- en contactonderzoek, terwijl hiervoor formeel contact met die bedrijfsarts nodig is.

Ook krijgt de GGD onjuiste gegevens van medewerkers, zo zouden sommige woonadressen niet kloppen. Dat is dan toch een overeenkomst tussen de twee bedrijven: ook bij Van Rooi werd een loopje genomen met de gemaakte afspraken, zo ontdekte Omroep Brabant eerder.