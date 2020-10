Man die zijn moeder van 83 met bruut geweld doodstak krijgt 10 jaar cel

De vrouw werd rond halfvier gevonden in het appartement in Rosmalen. vergroot

De man die in februari zijn moeder met bruut geweld doodstak in haar huis in Rosmalen, moet tien jaar de cel in. Ook moet hij bijna 32.000 euro schadevergoeding betalen aan zijn broer, zo heeft de rechter bepaald.

De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, stak zijn moeder neer in haar eigen huis. Hij sloeg haar meerdere keren op haar hoofd en kneep haar keel en mond dicht, zo staat in de uitspraak.

Hij belde zelf in verwarde toestand meerdere keren naar 112, waarna de politie kwam. De man was nog in het huis en werd aangehouden.

Volgens de officier van justitie was de man boos omdat ze hem uit haar testament had geschrapt. De verdachte ontkent. Rien P. (58) zegt niet meer precies te weten wat er is gebeurd. De bewuste nacht is voor hem een 'zwart gat', zo stelt hij.

Er zou een andere man in het huis zijn geweest, stelde hij bij de eerdere behandeling van de rechtszaak.

Volgens zijn advocaat was hij psychisch in de war en beeldde zich in dat er een andere man was. De verdachte zou gedacht hebben dat hij een indringer aanviel. De advocaat eiste daarom vrijspraak.

Onherkenbaar verminkt

Het gezicht van de moeder was haast onherkenbaar door het letsel. Ook had ze ernstige verwondingen aan haar handen.

"Met deze brute en onomkeerbare daad bracht de verdachte de familieleden en overige naasten van het slachtoffer enorm en onherstelbaar leed toe. Voor hen is het een gebeurtenis die zij de rest van hun leven bij zich zullen dragen", zo stelt de rechter. Er is geen enkel bewijs dat er een indringer was.

Alcohol

Wel staat vast dat de zoon zwaar onder invloed was van alcohol. Naar eigen zeggen had hij onder meer twee flessen wijn gedronken.

De rechtbank rekent het hem ook aan dat hij doet voorkomen alsof dit alles hem slechts is overkomen. "Hij neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daad en toont geen gevoelens van spijt of berouw."

