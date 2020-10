Ook Preproloog Dakar Rally in Eersel afgelast vanwege coronacrisis

Erik van Loon door de modder tijdens een eerdere Preproloog. vergroot

Dakar-liefhebbers moeten het dit najaar stellen zonder de jaarlijkse Preproloog. Het evenement in Eersel, waar zo'n tienduizend bezoekers op af komen, is ook ten prooi gevallen aan de coronacrisis en afgelast. De Dakar Rally zelf, die in januari wordt verreden in Saoedi-Arabië, lijkt voorlopig nog wel door te gaan.

Organisator William Zweerts De Jong hoopte lange tijd dat de Preproloog op 21 november door kon gaan, maar moest uiteindelijk toch de stekker er uit trekken.

"We wilden het publiek graag weer een leuk evenement bieden", zegt Zweerts De Jong. "En we hadden ook een groot en uitgebreid coronaproof plan bedacht,waarbij iedereen op anderhalve meter zou blijven. Maar corona wint deze race. We vinden het niet verstandig om nu de fans en deelnemers van de Dakar Rally bij elkaar te brengen. Gezondheid gaat voor alles."

'We komen sterker terug'

Ik baal er zeker van", vervolgt de organisator van de Preproloog. "Zeker omdat we het zo goed voor elkaar hebben op de nieuwe locatie in Eersel. Maar we komen volgend jaar sterker terug. Zet 20 november 2021 maar vast in je agenda. Het wordt gewoon verplaatst."

