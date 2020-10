Team de Rooy toch niet naar Dakar Rally: 'Niet gepast tijdens coronacrisis'

Ton van Genugten voor Team de Rooy in actie tijdens de Dakar Rally van 2019 (foto: Willy Weyens). vergroot

Team de Rooy doet in januari niet mee aan de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. De racetrucks blijven in Son op last van de hoofdsponsors Iveco en Petronas. Die vinden het bij nader inzien maatschappelijk en economisch 'niet gepast' om tijdens de coronacrisis mee te doen aan de zwaarste rally ter wereld.

Kopman Gerard de Rooy had in het voorjaar al aangegeven thuis te blijven en zijn had al drie trucks verkocht. Maar nu is besloten dat ook de twee overgebleven vrachtwagens, die waren bedacht aan Ton van Genugten uit Eersel en de Argentijn Federico Villagra, niet aan de start verschijnen.

Opluchting bij coureurs en monteurs

"Terwijl de wereld lijdt onder Covid-19 vinden de geldschieters Petronas en Iveco het 'not done' om mee te doen aan de Dakar Rally", zegt Henk van Leuven, manager bij Team de Rooy. "Zij willen geen enkel risico lopen. Wij als Team de Rooy zijn het daar helemaal mee eens. Het is jammer, maar het zorgt toch ook wel voor opluchting bij de coureurs en de monteurs. Sommigen zaten echt op een vaccin te wachten."

De Dakar Rally 2021 gaat volgens de organisatie voorlopig wel gewoon door.

