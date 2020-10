Brand bij recyclingbedrijf in Eindhoven geblust, wegen weer open

De brand die vrijdag urenlang woedde op industrieterrein De Hurk in Eindhoven is rond halfelf geblust. Dat meldt de politie vrijdagavond. Alle wegen zijn weer open rondom het industrieterrein.

Stank Er werd vrijdagmiddag een NL-Alert verstuurd om mensen in de omgeving te waarschuwen. Enorme zwarte rookwolken waren tot ver in de omgeving te zien. Er was ook veel stankoverlast.

'Er is geen paniek'

Een medewerkster van Mirec stond vrijdagmiddag buiten te kijken naar de bluswerkzaamheden. "Ik was net lunch halen toen de brand uitbrak, laat ze weten. Het vuur woedt volgens haar buiten op het terrein van Mirec. Haar collega's bevinden zich in het kantoor en moeten daar blijven tot de rook minder wordt. "Maar er is geen paniek", vertelde de vrouw. "Ze zitten daar veilig."