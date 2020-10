Stank blijft nog uren hangen na grote brand in recyclingbedrijf in Eindhoven, nablussen begonnen

foto: Jan Willem Alphenaar via Twitter vergroot

Er woedt sinds kwart voor twee vrijdagmiddag brand op industrieterrein De Hurk in Eindhoven, al is de brand inmiddels onder controle. Vermoedelijk moet er nog tot tien uur 's avonds worden geblust. Er komt bij vlagen nog wel rook vrij bij de brand, wat ook voor stankoverlast zorgt. Er zitten geen giftige stoffen in de rook.

Janneke Bosch & Ron Vorstermans Geschreven door

De brand woedt bij recyclingbedrijf Mirec, aan de Dillenburgstraat in Eindhoven. Er zijn geen mensen gewond geraakt bij de brand. De brand brak door nog onbekende oorzaak uit. Enkele straten rond de Hastelweg zijn afgezet.

"Het stinkt enorm", zei de woordvoerder van de brandweer. Met name geshredderde computers, telefoons, huishoudelijke apparatuur en batterijen hebben vlam gevat, aldus de woordvoerder. "Metaal en plastic dus. Het gaat vooral om gerecyclede huishoudelijke producten. Dit gaat een langdurig proces worden", voegde hij daaraan toe. Alle medewerkers van het bedrijf zijn naar huis gestuurd.

Stank

Er werd vrijdagmiddag een NL-Alert verstuurd om mensen in de omgeving te waarschuwen. Er kwam heel veel rook vrij bij de brand, die volgens de brandweer ook relatief laag blijft hangen. De enorme zwarte rookwolken waren tot ver in de omgeving te zien.

Er is nog steeds stankoverlast. Naar verwachting blijft die stank tot tien uur 's avonds hangen.

Foto: Ista van Galen vergroot

Hulpdiensten rukten massaal uit (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) vergroot

Hulpdiensten rukten massaal uit (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) vergroot

De hulpdiensten rukten met groot materieel uit om het vuur te bestrijden. Het gaat onder meer om vier bluswagens, een hoogwerker en een aantal watercontainers.

De omgeving van het terrein is afgezet (foto: Ista van Galen). vergroot

'Er is geen paniek'

Een medewerkster van Mirec stond vrijdagmiddag buiten te kijken naar de bluswerkzaamheden. "Ik was net lunch halen toen de brand uitbrak, laat ze weten. Het vuur woedt volgens haar buiten op het terrein van Mirec. Haar collega's bevinden zich in het kantoor en moeten daar blijven tot de rook minder wordt. "Maar er is geen paniek", vertelde de vrouw. "Ze zitten daar veilig."

Verschillende mensen bekijken de brand op een afstandje (foto: Ista van Galen) vergroot

De brand op de Dillenburgstraat gezien vanuit de wijk Prinsenjagt (foto: Marc Rademakers) vergroot

