Deuren van Kasteel van Sinterklaas in Helmond gaan dit jaar niet open

Slecht nieuws voor de schoolkinderen in Helmond en omgeving. Ze kunnen dit jaar geen bezoek brengen aan het Kasteel van Sinterklaas. De poorten van het betoverende kasteel blijven dicht vanwege het coronavirus.

In andere jaren waren de kaartjes voor het evenement binnen vijf minuten uitverkocht. Maar vanwege corona haakten veel scholen al af. Er werden 5500 tickets verkocht, terwijl er ruimte was voor het dubbele aantal.

Hoop

"Afgelopen zomer waren we nog hoopvol over de lightversie van Het Kasteel van Sinterklaas in 2020. Het aantal besmettingen daalde snel, de teugels mochten wat losser en we dachten verantwoord een nieuwe editie te kunnen organiseren."