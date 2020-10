FC Eindhoven pakt als enige Brabantse ploeg de volle buit, Den Bosch verliest ver in blessuretijd

Dico Jap Tjong maakt in de 64ste minuut de 3-0 tegen Jong AZ (Foto: Orange Pictures/Gino van Outheusden). vergroot

FC Eindhoven bleek deze vrijdagavond als enige Brabantse ploeg in staat drie punten te pakken. In eigen huis werd Jong AZ met 3-0 verschalkt. NAC Breda bewees zichzelf een slechte dienst door de topper tegen Almere City met 2-0 te verliezen. Hierdoor springt tegenstander Almere over de Bredanaren heen en loopt Cambuur Leeuwarden verder uit.

Joris van Duin Geschreven door

FC Eindhoven - Jong AZ: 3-0.

Op de dag dat FC Eindhoven nota bene in coronatijd een nieuwe mouwsponsor aan zich wist te binden, won de ploeg uit de lichtstad ook nog eens met vette cijfers. Jong AZ bood in de eerste helft goed tegenstand, maar werd na rust alsnog gevloerd. Doelpunten van Bart Biemans, Jort van der Sande en Dico Jap Tjong luidden de derde seizoenszege van de Eindhovenaren in.

Almere City - NAC Breda: 2-0.

NAC, tot vorig weekend nog ongeslagen, leed zijn tweede nederlaag op rij. Het team miste eerder door een corona-uitbraak meerdere spelers en was ook tegen nummer drie Almere City niet op volle sterkte. Op slag van rust kopte Elias Sorensen raak uit een voorzet van Damon Mirani. Tien minuten voor tijd zorgde Faris Hammouti voor de 2-0. Al met al kende NAC een dramatische week.

NAC-speler Lewis Fiorini in duel met een schreeuwende Oussama Bouyaghlafen (foto: Orange Pictures/Patrick Goosen) vergroot

FC Den Bosch - Excelsior: 0-1.

In een lege De Vliert hield FC Den Bosch lege handen over aan het duel met Excelsior. Ver in blessuretijd was het Elias Mar Omarsson die de Rotterdammers aan drie punten hielp: 0-1. Ruim veertig minuten eerder kregen de bezoekers al een uitgelezen mogelijkheid de score te openen. Nadat Bosschenaar Brem Soumaoro zijn tweede gele kaart ontving en Excelsior een pingel kreeg, redde doelman Wouter van der Steen de inzet van elf meter. De Bosschenaren zakten naar plek zestien.

De Graafschap - Jong PSV: 2-1.

Ralf Seuntjens van De Graafschap was met twee goals de grote plaaggeest voor de jongelingen van PSV 2. In Doetinchem eindigde de wedstrijd in 2-1. Jong PSV speelde verdienstelijk en kwam nog op voorsprong door een treffer van Dennis Vos. Vlak voor rust kwam De Graafschap op gelijke hoogte, doordat Seuntjens een strafschop benutte. Diep in blessuretijd bezorgde diezelfde Seuntjens zijn ploeg alsnog de zege. De Graafschap kan in de periode nog op gelijke hoogte komen met Cambuur, maar winst lijkt onmogelijk omdat de club uit Leeuwarden een veel beter doelsaldo heeft. Jong PSV staat dertiende.

Telstar - Helmond Sport: 2-0.

Helmond Sport heeft vrijdagavond het gat naar de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie niet weten te dichten. Op bezoek bij Telstar verloor de ploeg van trainer Wil Boessen met 2-0. Slechter dan het team uit Noord-Holland kwam Helmond Sport zeker niet voor de dag, maar op voorsprong komen was de Brabanders ondanks meerdere goede kansen niet gegund.

In het tweede bedrijf kreeg Helmond Sport het deksel op de neus. Sebastian Soto schoot a la Marco van Basten in 1988 een volley verwoestend in de goal: 1-0. De Norwich City-huurling bleek even later nogmaals goud voor Telstar. Een op zijn hoofd geramde bal belandde pardoes achter Helmond-doelman Stijn van Gassel: 2-0. Door de nederlaag in Velsen-Zuid vindt Helmond Sport zichzelf na negen wedstrijden met zeven punten terug op de zeventiende plek.

Wachten op privacy instellingen...

Jong FC Utrecht - TOP Oss: afgelast.

Wegens vijf coronabesmettingen bij TOP Oss is de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht afgelast.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.