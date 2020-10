Helmond Sport niet opgewassen tegen Telstar, dat wint door twee doelpunten van Sebastian Soto

Helmond Sport heeft vrijdagavond het gat naar de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie niet weten te dichten. Bij Telstar verloor de ploeg van trainer Wil Boessen met 2-0.

In het tweede bedrijf kreeg Helmond Sport het deksel op de neus. Sebastian Soto schoot a la Marco van Basten in 1988 een volley verwoestend in de goal: 1-0. De Norwich City-huurling bleek even later nogmaals goud voor Telstar. Een op zijn hoofd geramde bal belandde pardoes achter Helmond-doelman Stijn van Gassel: 2-0. Door de nederlaag in Velsen-Zuid vindt Helmond Sport zichzelf na negen wedstrijden met zeven punten terug op de achttiende plek.