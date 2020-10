Russen klagen over kernwapenoefening vanaf vliegbasis Volkel

Archieffoto van B61-bommen. vergroot

Rusland heeft geklaagd over een kernwapenoefening die tot vrijdag is gehouden vanaf onder meer vliegbasis Volkel. Luchtmachten van NAVO-bondgenoten houden jaarlijks een oefening om het NAVO-gebied met Amerikaanse atoomwapens te beschermen. Daarbij werd onlangs ook vanaf Volkel gevlogen.

Het Russische ministerie van Defensie diende een klacht in over de oefening, die Steadfast Noon heet. Dergelijke acties leiden tot een verlaging van de drempel om kernwapens te gebruiken, aldus het land. "Het heeft een negatief effect op het vertrouwen in Europa”, stelt Rusland.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had eerder ook al kritiek geuit op de oefening. Precieze details over de oefening ontbreken. Ook vanaf een Duitse basis in de buurt van de Nederlandse grens zou zijn geoefend.

Kernwapens op Volkel

Volkel en kernwapens zijn geen vergezochte combinatie. Het is lange tijd publiek geheim dat op de vliegbasis kernwapens liggen opgeslagen.

Het gaat in Volkel om tientallen Amerikaanse verouderde B-61-kernwapens, al heeft geen enkel kabinet dat ooit officieel erkend. In 2013 gaven oud-premiers Dries van Agt en Ruud Lubbers toe dat er in Volkel kernwapens liggen opgeslagen. In een gelekt NAVO-document werden de kernwapens in Volkel vorig jaar ook al aangehaald.

Deskundigen zeggen dat Nederland al in 2010 akkoord is gegaan met de plaatsing van een nieuw Amerikaans kernwapen op de militaire vliegbasis Volkel. Bij het nieuwe model, de B61-12, kan de explosieve kracht worden ingesteld van 1 tot 50 kiloton. Dat is ruim drie keer de kracht van de bom die in 1945 Hiroshima verwoestte.

Als de boel ooit zou ontploffen op vliegbasis Volkel vallen er 9000 doden en 38.000 gewonden. Dat zei de Amerikaanse kernwapenexpert Hans Kristensen vorig jaar tegen Zembla.

