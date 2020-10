Twee meisjes (14 en 15) zwaargewond na aanrijding met auto in Breda

Twee tienermeiden van 14 en 15 jaar zijn vrijdagavond zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een auto in Breda. De toestand van een van hen is zorgelijk, meldt de politie.

De meisjes zijn op de kruising van de Westerparklaan met het Heilaarpark geschept door een automobilist. Zij zaten samen op één fiets. Een van hen is naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Een trauma-arts vergezelt haar.

De auto heeft heel veel schade aan de ruit. De bestuurder is een Bredanaar van 31 jaar. De politie trof de man op de plek van het ongeval aan en heeft hem niet aangehouden. De weg is afgezet. Onderzocht wordt hoe het ongeval is gebeurd.