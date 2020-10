Eindhovenaar Mark maakt heuse 'Wie is de Mol'-podcast: 'De Mol ontmaskeren is niet het belangrijkst'

Mark Versteden (midden) met Elger en Nelleke, de makers van de Molpodcast (foto: Mark Versteden). vergroot

Op de vraag die miljoenen Nederlanders wekenlang bezig hield, komt zaterdagavond het antwoord. Wie is de Mol? Om halfnegen wordt de finale uitgezonden van het spelprogramma, waarbij tien bekende Nederlanders op zoek gingen naar naar de saboteur in hun midden. Eindhovenaar Mark Versteden hield de volgers van het programma wekenlang via een heuse podcast op de hoogte van alles wat er gebeurde in deze jubileumserie van 'Wie is de Mol' en deelde daar zijn theorieën. "Ik probeerde af te gaan op mijn gut feeling, maar dat is mislukt."

"Ik volg dit programma al sinds seizoen drie", vertelt Mark. "Tijdens die eerste jaren was ik nog niet zo fanatiek, ik vond het 'gewoon een leuk programma'. Toen was ik een jaar of veertien. Maar sinds een jaar of negen wil ik ook echt de Mol vinden. Ik werd fanatiek en ging ik me ook verdiepen op forums."

'Mol vinden niet het hoofddoel'

De Trust Nobody-podcast die hij nu is begonnen, ontstond in samenwerking met Elger van der Wel en diens vriendin Nelleke Poortvliet. "Ik werk bij de NPO als opleidingscoördinator, daar leren we jong talent radio maken", legt de Eindhovenaar uit. "Daar gebeurde al wel wat her en der met podcasts. Ik vond dat een heel vet fenomeen. Een soort Netflix van audio, een on-demand audio-platform. Zoiets leek me heel leuk om te maken naast mijn reguliere radiowerkzaamheden, die veel vluchtiger zijn. Dit is een heel andere kant van radio." 'Wie is de Mol' leek hem een leuk onderwerp hiervoor. "Ik zocht een onderwerp dat lekker niche is maar waar toch heel veel mensen bij zouden willen aanhaken. Het wordt, nu steeds meer mensen luisteren, echt een soort community."

Toch is het achterhalen van de juiste Mol niet het doel van de podcast. Het draait meer om het uitwisselen van theorieën en het verwonderen over alles wat er in de serie gebeurt. "Natuurlijk proberen we de Mol te vinden, maar dat is voor mij niet het hoofddoel. Ik vind 'Wie is de Mol' gewoon een heel vet gemaakt programma. Met toffe twists en - zeker dit jubileumseizoen - storytelling. Al is het ook lekker als je de Mol goed hebt, natuurlijk. Dat is wel een fijne bijkomstigheid."

Trillend handje

Toch zat Mark er deze serie, evenals Elger en Nelleke, een tijd lang naast. "Het is een soort Trust Nobody-wet. Als wij het met z’n drieën eens zijn over wie de mol is, dan krijgt die persoon gegarandeerd een rood scherm", beaamden ze op hun site na de zesde aflevering van dit seizoen. "We zagen het trillende handje van Ron Boszhard tijdens de test en wisten meteen hoe laat het was: we moeten op zoek naar een nieuwe mol..."

Versteden kan er nog steeds smakelijk om lachen. "Ja, we dachten alle drie dat Ron het zou zijn. Die was af en toe zo klunzig... Wij hadden hem een heel mooie Mol gevonden." Voor de finale-aflevering is hij nu geswitcht naar Jeroen Kijk in de Vegte. "Nelleke denkt ook aan Jeroen en Elger verdenkt Nikkie 'Tutorials' de Jager."

Follow the money-principe

Mark is geswitcht op basis van de handschrifttheorie. Hij wijst op de geschriften op spiegels die in de eerste aflevering te zien waren en die in de aflevering van vorige week terug te zien waren. "In het begin dachten we dat een productiemedewerker die teksten op de spiegels had geschreven, maar vorige week hoorden we in de uitzending dat het wel degelijk de Mol was die dit deed. Er stonden teksten op die ik verdacht veel vond lijken op teksten van Jeroen. Op basis daarvan ga ik nu voor Jeroen."

Normaal baseert de Eindhovenaar zich bij zijn verdenkingen op het follow the money-principe: wie het minste geld verdient met de opdrachten moet de Mol zijn. "Zo ging ik al te werk voordat we deze podcast maakten. Maar wat de programmamakers nu heel slim doen, is soms niet laten zien wie wat ophaalt. Of de bedragen als geheel uitgeven in plaats van in kleine beetjes. Of omgekeerd, waardoor veel moeilijker om te volgen wie het geld binnenhaalt. Dus probeerde ik dit seizoen voor het eerst op gut feeling af te gaan. Maar dat is echt mislukt, haha."

