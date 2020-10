Teststraat in Breda vernield, mensen uitgescholden en geïntimideerd: 'Te triest voor woorden'

De teststraat aan de Diaconessenweg. (Foto: Perry Roovers/SQ Vision) vergroot

De coronateststraat bij het Amphia Ziekenhuis in Breda, locatie Langendijk, is het doelwit geworden van vernielingen. Er zijn borden beklad en vernield. Ook worden mensen die een test willen laten doen geïntimeerd en uitgescholden. Burgemeester Paul Depla is niet te spreken over de actie. "Te triest voor woorden".

Maaike Cnossen Geschreven door

"Ik kan er met mijn hoofd niet bij wat er in die mensen omgaat", zegt Depla. "Mensen moeten vooral vinden en denken wat ze willen. Maar laat die mensen daar met rust. Ze doen gewoon wat er gevraagd wordt: je laten testen bij klachten."

'Dit is niet goed en accepteren we niet'

"Het gaat over gezondheid en de mensen die zich daarvoor inzetten", zegt hij. "Mensen die dat hinderen moeten zelf goed nadenken waar ze in godsnaam mee bezig zijn. Dit is niet goed en accepteren we niet."

De burgemeester heeft contact gehad met de politie. Er wordt gekeken of er extra toezicht gaat komen. 'Onze excuses voor eventuele vertraging of ongemak', laat de GGD West-Brabant weten via Twitter.

Testtraat langs Amphia Ziekenhuis

Sinds half oktober kunnen mensen zich laten testen bij het parkeerterrein naast het Amphia Ziekenhuis, locatie Langendijk. Deze teststraat vervangt diegene naast het stadion van NAC.

De politie is ter plekke. (Foto: Perry Roovers/SQ Vision) vergroot

