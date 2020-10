Man overlijdt na val van trap bij Zuid-Willemsvaart in Den Bosch, omstanders maken filmpjes

De trap waarvan de man is gevallen. (Foto: Iwan van Dun / SQ Vision) vergroot

Een man is zaterdagmorgen overleden nadat hij van een trap was gevallen bij de Zuid-Wilemsvaart in Den Bosch. Het lichaam van de man werd gevonden door een getuige die 112 belde, maar hulpdiensten konden niets meer voor de man betekenen.

De politie zette het gebied af en startte een onderzoek. Het Landelijk Team Forensische Opsporing en een schouwarts kwamen ter plaatse. Uit onderzoek blijkt dat de man door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.

Een wijkagent die meehielp met onderzoek was op zijn zachts gezegd niet blij met omstanders. “Hele ochtend bezig geweest met het aantreffen van een overleden man. Ongelooflijk om te zien dat mensen staan te filmen en dichtbij proberen te komen om maar te zien wat er aan de hand is”, zegt wijkagent Marc de Wit op Twitter.

