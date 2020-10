Is Udense Nikkie de Jager de Mol, de winnaar of de verliezer? De Mol is ontmaskerd...

De drie finalisten van Wie is de Mol 2020. (foto: AVROTROS). vergroot

Molloten hebben er wekenlang naar uitgekeken, maar sinds zaterdagavond weten we eindelijk het eindelijk op die ene vraag: Wie is de Mol? 'Onze' Nikkie de Jager blijkt niet de saboteur, maar ze gaat er wél met de pot vandoor. Nikkie is namelijk de winnaar van het jubileumseizoen van Wie is de Mol?

Daarmee is Nikkie de Jager dus de winnaar, Jeroen Kijk in de Vegte de Mol en Tygo Gernandt de verliezend finalist. Nikkie heeft met de winst de pot van €12580 gewonnen. Het hoogtepunt voor Nikkie? "Dat zelfs mijn moeder aan me twijfelde", zei ze vlak voor de ontknoping.

Al twintig jaar lang is Wie is de Mol? een immens populair programma op de Nederlandse buis. Speciaal voor dit jubileumseizoen, maakte AVROTROS een serie met alleen maar oud-deelnemers. De tien kandidaten kregen voor het eerst in de geschiedenis van het programma een herkansing. Een kans waar Nikkie de Jager, die al jaren groot fan is van het programma, niet lang over na hoefde te denken.

De YouTube-ster was namelijk ook in het seizoen van 2019 te zien, maar vertrok al snel vrijwillig zodat ze bij haar ongeneeslijk zieke broertje kon zijn. Haar broertje Mikai overleed niet lang daarna op veertienjarige leeftijd. De herkansing greep ze dus met beide handen aan.

Nikkie speelde het spel vol overgave. Ze gedroeg zich vaak verdacht, was soms een beetje lui tijdens de opdrachten en kwam af en toe fel of brutaal uit de hoek. Veel mensen waren er dus van overtuigd dat ze de Mol moest zijn. Dat blijkt niet het geval, maar ze wist wel heel goed wat ze deed en ontmaskerde op een slimme manier de Mol. Nikkie was namelijk de enige kandidaat die de Mol betrapte tijdens de eerste aflevering, toen Jeroen 'stiekem' een groene vrijstelling achter haar rug om kwam stelen.

