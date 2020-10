Coronanieuws: coronavirus zit PSV opnieuw dwars

PSV-coach Roger Schmidt (foto: OrangePictures). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Bij de teststraten van de GGD in Brabant kun je weer redelijk snel terecht voor een coronatest.

In Brabant liggen zaterdag 358 coronapatiënten, tien meer dan de dag ervoor.

06.37 - Corona blijft PSV hinderen

Volgens het ED verergert de corona-situatie bij PSV. Opnieuw zouden bij de Eindhovense voetbalclub enkele spelers spelers besmet zijn met het virus. Donderdag, tijdens de Europa Leaguewedstrijd tegen het Spaanse Granada, miste PSV daardoor al Jordan Teze, Eran Zahavi, Pablo Rosario, Cody Gakpo en Maxime Delanghe. Volgens Elfrink lijken Zahavi en Teze zondagmiddag wel weer inzetbaar tijdens het competitieduel met Vitesse.

03.30 - RIVM-cijfers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert zondagmiddag nieuwe cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Door ict-problemen bij de GGD'en waren de cijfers zaterdag incompleet. Het RIVM meldde 8669 positieve testuitslagen. In werkelijkheid waren het er meer. Data die ontbraken, worden alsnog toegevoegd aan de cijfers die het RIVM zondag naar buiten brengt.

