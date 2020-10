Coronanieuws: PSV mist Denzel Dumfries, Cody Gakpo en Pablo Rosario tegen Vitesse vanwege corona

PSV-coach Roger Schmidt (foto: OrangePictures). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het coronavirus blijft PSV dwars zitten, tegen Vitesse ontbreken zondagmiddag zes spelers.

Het RIVM publiceert zondagmiddag nieuwe cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland.

13.07 - Streep door kerstmarkt Frankfurt

De kerstmarkt in Frankfurt, met gemiddeld ruim twee miljoen bezoekers een van de grotere van Duitsland, gaat dit jaar niet door. Stadsbestuurders vinden de risico's op verspreiding van het coronavirus te groot. "Ons doel blijft een nieuwe lockdown te voorkomen", zei burgemeester Peter Feldmann. "Daarom moeten juist nu maatregelen worden genomen. "

12.12 - Kerk negeert oproep

De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel ontving zondagmorgen opnieuw tweehonderd bezoekers. Daarmee ging de kerk weer voorbij aan het advies van het kabinet en de oproep van de burgemeester om bijeenkomsten tot dertig mensen te beperken. Komende week is er overleg met de burgemeester, meldt het AD.

11.34 - PSV mist zestal

PSV mist zondagmiddag tijdens de lastige uitwedstrijd tegen Vitesse zes voetballers: aanvoerder Denzel Dumfries, aanvaller Cody Gakpo, middenvelder Pablo Rosario, verdediger Timo Baumgartl, reserve-doelman Maxime Delanghe en aanvaller Joel Piroe. Dit allemaal vanwege een positieve coronatest. Gakpo, Rosario en Delanghe ontbraken donderdag ook al tijdens de Europa Leaguewedstrijd tegen het Spaanse Granada. Eran Zahavi en Jordan Teze - die er toen ook niet bij waren - zijn wel weer inzetbaar.

10.49 - Feest vieren in sauna op wielen

Agenten hebben zondagnacht in het Overijsselse Hengelo een groep jongeren betrapt die feestvierden in een sauna op wielen. Dit deden ze op een parkeerplaats naast een eetgelegenheid aan de Holtersweg. "Wij zijn hier echt van geschrokken. Er worden met de dag steeds meer mensen ziek en toch worden er feesten gehouden met alle gevolgen van dien", schrijft de Hengelose politie op Facebook.

05.27 - Illegaal feest beëindigd

De politie moest zaterdagnacht weer een einde maken aan een groot illegaal feest. Nu in de bossen tussen Annas Hoeve, de spoorlijn Hilversum-Baarn en de A27. Dat meldt een wijkagente. Bij de parkeerplaatsen bij dit natuurgebied reden tientallen Amsterdamse taxi's af en aan. De politie spreekt over zeker driehonderd mensen, een Amsterdamse taxichauffeur schatte dat het ging om vijfhonderd bezoekers.

03.30 - RIVM-cijfers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert zondagmiddag nieuwe cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Door ict-problemen bij de GGD'en waren de cijfers zaterdag incompleet. Het RIVM meldde 8669 positieve testuitslagen. In werkelijkheid waren het er meer. Data die ontbraken, worden alsnog toegevoegd aan de cijfers die het RIVM zondag naar buiten brengt.

