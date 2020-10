Coronanieuws: 'Volledige lockdown als cijfers niet afvlakken', 1308 besmettingen erbij in Brabant

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Nederland gaat waarschijnlijk in een volledige lockdown als aankomende week een afvlakking van het aantal coronabesmettingen uitblijft.

Het RIVM meldt zondag 10.211 besmettingen, maar hier zitten ook nog cijfers van zaterdag bij

In Brabant zijn er 1308 positieve tests bijgekomen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

19.45 - 'Volledige lockdown als cijfers niet afvlakken'

Nederland gaat waarschijnlijk in een volledige lockdown als aankomende week een afvlakking van het aantal coronabesmettingen uitblijft. Dat melden bronnen aan De Telegraaf.

Maar vooralsnog kan er uit de laatste viruscijfers hoop worden geput, klinkt het. Het aantal besmettingen neemt nog wel toe, maar niet langer exponentieel. Dat zou er volgens bronnen op kunnen wijzen dat er een afvlakking op handen is. We staan nu echt op een kruispunt", zo duidt een ingewijde de situatie. De uitspraken volgen na een nieuw Catshuisberaad zondag waarbij negen ministers aanwezig waren, evenals het RIVM.

Het kabinet wil nu eerst bezien of de afvlakking van de coronacijfers er ook daadwerkelijk komt. Een nieuwe persconferentie op dinsdag is volgens bronnen dan ook nog niet ingeboekt.

18.30 - Rutte overlegt op Catshuis over snelle stijging besmettingen

Het kabinet wil de besmettingscijfers van de komende paar dagen nog afwachten voor het een definitief besluit neemt over mogelijk nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Het aantal positieve testen ligt inmiddels rond de 10.000 per dag.

Premier Mark Rutte en de meest betrokken bewindslieden spraken zondag weer op het Catshuis met deskundigen onder wie Jaap van Dissel van het RIVM. Ze spraken informeel ruim twee uur met elkaar in de residentie van de minister-president.

Het is dinsdag twee weken geleden dat het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde. Sindsdien is het aantal besmettingen in rap tempo gestegen. Als het besmettingscijfer niet daalt zullen aanvullende stappen nodig zijn. Daarvoor liggen alle scenario's op tafel, zei Rutte vrijdag nog.

Maar mogelijke effecten van de gedeeltelijke lockdown zijn volgens het kabinet pas in de loop van deze week te zien. De premier wees er vrijdag ook nog op dat de eerste volle dag dat de nieuwe maatregelen van kracht waren twee dagen na de aankondiging was.

14.59 - Ziekenhuisopnames met 32 gestegen

Het aantal ziekenhuisopnames is landelijk gezien met 32 gestegen. Daarmee is het totaal aantal besmette mensen dat nu in een ziekenhuis wordt behandeld opgelopen tot 2147, meldt het Landelijk Coordinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nu 490 coronapatiënten, 11 minder dan een dag ervoor. Dat is inclusief twee patiënten die in Duitsland zijn.

14.42 - Overleg op Catshuis over snelle stijging besmettingen

Premier Mark Rutte overlegt zondag met een deel van het kabinet en deskundigen als Jaap van Dissel van het RIVM over de aanpak van de coronacrisis. Dit gebeurt op het Catshuis in Den Haag. Het is dinsdag twee weken geleden dat het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde. Het aantal besmettingen blijft sindsdien snel oplopen. Als dat zo blijft, zullen er aanvullende maatregelen nodig zijn. Daarvoor liggen alle scenario's op tafel, aldus Rutte.

14.32 - 10.211 positieve tests

Het RIVM meldt dat er 10.211 mensen positief zijn getest op het coronavirus. Dit zijn niet allemaal nieuwe besmettingen. Door ict-problemen waren de cijfers van zaterdag incompleet. Deze zijn zondag daarom ook meegenomen. In Brabant gaat het om 1308 besmettingen.

Wachten op privacy instellingen...

14.31 - 368 patiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen liggen zondag 368 coronapatiënten, zo meldt het Netwerk Acute Zorg Brabant. Vijf mensen zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Het afgelopen etmaal overleden er twee patiënten in ziekenhuizen in Brabant.

14.18 - Duitse RIVM bekogeld

Aanvallers hebben molotovcocktails gegooid naar het gebouw van het Robert Koch Instituut in Berlijn, het Duitse RIVM. Een beveiliger kon het vuur snel blussen en niemand is gewond geraakt. Uiteindelijk sneuvelde alleen een raam. De daders zijn ontsnapt. De politie vermoedt een 'politiek motief' en doet onderzoek.

13.07 - Streep door kerstmarkt Frankfurt

De kerstmarkt in Frankfurt, met gemiddeld ruim twee miljoen bezoekers een van de grotere van Duitsland, gaat dit jaar niet door. Stadsbestuurders vinden de risico's op verspreiding van het coronavirus te groot. "Ons doel blijft een nieuwe lockdown te voorkomen", zei burgemeester Peter Feldmann. "Daarom moeten juist nu maatregelen worden genomen. "

12.12 - Kerk negeert oproep

De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel ontving zondagmorgen opnieuw tweehonderd bezoekers. Daarmee ging de kerk weer voorbij aan het advies van het kabinet en de oproep van de burgemeester om bijeenkomsten tot dertig mensen te beperken. Komende week is er overleg met de burgemeester, meldt het AD.

11.34 - PSV mist zestal

PSV mist zondagmiddag tijdens de lastige uitwedstrijd tegen Vitesse zes voetballers: aanvoerder Denzel Dumfries, aanvaller Cody Gakpo, middenvelder Pablo Rosario, verdediger Timo Baumgartl, reserve-doelman Maxime Delanghe en aanvaller Joel Piroe. Dit allemaal vanwege een positieve coronatest. Gakpo, Rosario en Delanghe ontbraken donderdag ook al tijdens de Europa Leaguewedstrijd tegen het Spaanse Granada. Eran Zahavi en Jordan Teze - die er toen ook niet bij waren - zijn wel weer inzetbaar.

Wachten op privacy instellingen...

10.49 - Feest vieren in sauna op wielen

Agenten hebben zondagnacht in het Overijsselse Hengelo een groep jongeren betrapt die feestvierden in een sauna op wielen. Dit deden ze op een parkeerplaats naast een eetgelegenheid aan de Holtersweg. "Wij zijn hier echt van geschrokken. Er worden met de dag steeds meer mensen ziek en toch worden er feesten gehouden met alle gevolgen van dien", schrijft de Hengelose politie op Facebook.

05.27 - Illegaal feest beëindigd

De politie moest zaterdagnacht weer een einde maken aan een groot illegaal feest. Nu in de bossen tussen Annas Hoeve, de spoorlijn Hilversum-Baarn en de A27. Dat meldt een wijkagente. Bij de parkeerplaatsen bij dit natuurgebied reden tientallen Amsterdamse taxi's af en aan. De politie spreekt over zeker driehonderd mensen, een Amsterdamse taxichauffeur schatte dat het ging om vijfhonderd bezoekers.

03.30 - RIVM-cijfers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert zondagmiddag nieuwe cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Door ict-problemen bij de GGD'en waren de cijfers zaterdag incompleet. Het RIVM meldde 8669 positieve testuitslagen. In werkelijkheid waren het er meer. Data die ontbraken, worden alsnog toegevoegd aan de cijfers die het RIVM zondag naar buiten brengt.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.