Omgekomen agent (28) was pas kort in dienst, politie gaat uit van noodlottig ongeval

De aanrijding op de A270 bij Nuenen waarbij een 28-jarige politieagent om het leven komt, lijkt een noodlottig ongeval te zijn. Uit voorlopig onderzoek valt niet op te maken dat er opzet in het spel zou zijn. Dit laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten.

Het nieuws over de agent, die nog niet zo lang in dienst was, hakt er in. “Dit is zo'n telefoontje dat je nooit hoopt te krijgen. Gewoon geen woorden voor. Verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Heel veel sterkte voor de familie, collega´s en iedereen die betrokken was bij hem”, laat politiechef Wilbert Paulissen weten. Ook op social media tonen agenten hun medeleven.