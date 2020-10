'Vier weken een strenge lockdown, alleen zo drukken we het virus de kop in'

Jos van de Sande (foto: Omroep Brabant). vergroot

Vier weken een strenge lockdown. Volgens oud-GGD-arts Jos van de Sande is het de enige manier om het coronavirus opnieuw de kop in te drukken. "Dat betekent alleen voor de boodschappen of uiterste noodzakelijkheden nog naar buiten. En kappers, scholen en sportscholen, alles moet dicht."

Het aantal coronabesmettingen blijft toenemen en de druk op de ziekenhuizen wordt iedere dag groter. Dik tweeduizend mensen liggen in de ziekenhuizen, van wie vijfhonderd op de Intensive Care. Zeventig patiënten liggen op de Brabantse IC's. Onze provincie is helemaal roodgekleurd, met het stempel 'zeer ernstig', de hoogste categorie.

"De tweede coronagolf is meer een tsunami."

Ernst Kuipers van Landelijk Netwerk Acute Zorg maakte onlangs de volgende vergelijking : "De eerste keer was een vloedgolf, en daarna ging het heel snel weer naar beneden. Dit is meer een tsunami: de eerste golf lijkt veel minder hoog, maar de kracht die erachter zit en de duur zijn des te sterker."

Jos van de Sande vindt dat we de boel te veel op z'n beloop hebben laten gaan. "Dat we op 1 juli de regels gelijktijdig weer hebben laten vieren, dat was al niet slim", zegt hij. "Vervolgens zijn we in de vakantieperiode veel te los geweest. Vóór die periode vond ik het hele beleid juist heel goed en weloverwogen."

Volgens Van de Sande had er in september regionaal ingegrepen moeten worden in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. "Toen kon dat nog, maar dat is niet gebeurd. Ja, dat is doodzonde." Pas eind september is besloten de kroegen eerder te sluiten, maar volgens de oud-GGD-arts was dat 'te laat en te weinig'.

"Ik denk dat je niet onder een strengere lockdown uitkomt", stelt hij. "Je creëert veel meer vrijheid op het moment dat je eerst een week of vier erg streng bent. Dan ontstaan er daarna veel meer mogelijkheden voor de mensen. En dat is voor iedereen beter, ook voor de economie."

"Doen we dit niet, dan sukkelen we nog maanden door."

"Doen we dit niet, dan sukkelen we nog maanden door, met steeds opnieuw een nieuwe coronagolf. Maar de vraag is, zijn de mensen daartoe te bewegen? Dat gedrag heb je niet helemaal in de hand."

Ook de scholen moeten volgens de oud-GGD-arts weer twee weken dicht. "Eigenlijk hadden we aan deze herfstvakantie nog een week vast moeten knopen, gelijktijdig in heel Nederland. Dat was veel beter geweest. Kinderen vanaf 15 jaar hebben ook grote kans om het virus te krijgen, net zoveel als volwassenen. En op scholen zie je dat iedereen door elkaar loopt, daar word je niet vrolijk van."

"In slechts 22 procent van de gevallen is duidelijk waar de besmetting vandaan komt."

Volgens Van de Sande is de situatie na een strenge lockdown veel beter te hanteren. "De GGD's kunnen daar dan veel beter bovenop zitten, en beter bron- en contactonderzoek doen. Nu loopt alles ze over de schoenen en is het hele overzicht weg. In slechts 22 procent van de gevallen is momenteel duidelijk waar de besmetting vandaan komt. "

Van de Sande verwacht dat premier Rutte eerst nog even afwacht. "Hij wil resultaat zien van de huidige maatregelen en houdt vast aan een consequent beleid. Maar ik vind dat hij zo snel mogelijk moet ingrijpen."

