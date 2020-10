Politie rouwt om plotselinge verlies van collega Jeroen (28): 'Politieman in hart en nieren'

De politie rouwt om het plotselinge verlies van hun 28-jarige collega Jeroen Leuwerink. De jonge politieagent overleed zaterdagavond na een ongeluk op de A270 bij Nuenen. De politie schrijft op Facebook dat Jeroen 'een politieman in hart en nieren' was en dat zijn carrière veel te kort heeft geduurd.

Stilteruimte op het bureau

De politie vervolgt: "Het Basisteam leeft erg mee met de familie en vriendin van Jeroen. We zijn erg geschokt door zijn overlijden tijdens de dienst en kunnen dit nog niet bevatten. Op het bureau in Helmond hebben we een stilteruimte ingericht waar collega’s een laatste groet en hun gedachten achter kunnen laten voor Jeroen en zijn familie. We gaan op gepaste wijze afscheid nemen van Jeroen en hij wordt nu al gemist en zal zeker gemist gaan worden op ons Basisteam. We will take it from here, brother in blue."