Politieagent (28) die om het leven kwam, wilde aangereden dier van de weg halen

De 28-jarige politieagent die zaterdag om het leven kwam bij een noodlottig ongeval bij Nuenen, wilde een aangereden dier van de weg halen. De twee agenten hadden het dier zien liggen en besloten het te verwijderen zodat de weg weer vrij was, zo maakt de politie zondag bekend.

De automobilist die ook betrokken was bij de aanrijding is een 36-jarige man uit Helmond. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en is weer thuis. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van het gebruik van alcohol of drugs.