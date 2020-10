Explosief materiaal gevonden in flatgebouw in Den Bosch, woningen ontruimd

Foto: Bart Meesters, SQ Vision. vergroot

In een flatgebouw aan de Schutskampstraat in Den Bosch is zondagavond explosief materiaal gevonden. Dat bevestigt de politie. Hulpdiensten zijn al de hele avond met groot materiaal aanwezig.

De politie kreeg eerder op zondag een melding binnen over de mogelijke aanwezigheid van explosieve stoffen en startte rond vijf uur een onderzoek. Naast de brandweer werd ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen.

De omgeving werd ruim afgezet, waarna eerst een verkenner van de EOD, gekleed in een bompak, een appartement op de begane grond binnenging. Daarna werd ook nog een robot ingezet. 27 appartementen en de naastgelegen moskee werden uit voorzorg ontruimd.

"De EOD doet nauwkeurig en behoedzaam onderzoek", meldde de politie op Twitter. "Dat is tijdrovend."

