Bewoners appartementencomplex mogen naar huis, explosieve stof vernietigd

De bewoners van het ontruimde appartementengebouw in de Schutskampstraat in Den Bosch mogen weer terug naar huis. Een explosieve stof die is gevonden, is vernietigd.

Om welke stof het gaat en in welke hoeveelheid die aanwezig was, wil de politie vanwege het onderzoeksbelang niet zeggen. De explosieve stof is vanwege de veiligheid op een andere plek vernietigd en niet in de schuur waar die gevonden werd.

Ook het bijbehorende appartement is gechecked en veilig bevonden. De woning en de schuur worden bewaakt. Niemand is gearresteerd, het onderzoek loopt nog.

Ontruiming

Het appartementencomplex werd zondag aan het eind van de middag ontruimd, nadat de autoriteiten informatie hadden gekregen over mogelijke aanwezigheid van explosieve stoffen. Ook een nabijgelegen moskee werd ontruimd.

Een deel van de buurtbewoners werd opgevangen in sociaal-cultureel centrum De Helftheuvel, een ander een deel ging naar familie en vrienden.

Robot

De omgeving werd ruim afgezet, waarna eerst een verkenner van de EOD, getooid in bompak, een appartement op de begane grond binnenging. Daarna werd ook nog een robot ingezet.

De omgeving werd ruim afgezet en de bewoners van 27 appartementen die hun woning moesten verlaten, werden in de buurt opgevangen.

