Marja Nijholt dood gevonden in voortuin: podcast hoopt na 8 jaar de dader te vinden

Een onderzoekscollectief heeft zich vastgebeten in de onopgeloste moord op Marja Nijholt. De 48-jarige vrouw uit Enschede werd op 1 januari 2013 dood gevonden in een voortuin aan de Berghemseweg in Oss. Ze was doodgestoken. Politie en justitie gaan nauw samenwerken met het onderzoekscollectief dat met podcasts de hulp van het publiek inroept. Dit bevestigt de politie na berichtgeving hierover in NRC.

De samenwerking betekent concreet dat politie en justitie bereid zijn om informatie over het onderzoek te delen met het onderzoekscollectief. De gesprekken over de nieuwe vorm van samenwerking zijn sinds dit voorjaar gaande.

Vanaf maandag zoekt het onderzoekscollectief, een initiatief van oud-politieagent Peter de Kock, de publiciteit. De onderzoekers gaan podcasts publiceren hopen zo met de hulp van het Nederlandse publiek de onopgeloste moordzaak nieuw leven in te blazen. Het gaat volgens hem niet alleen om het verzamelen van tips, zo zegt De Kock in NRC. Burgers worden volgens hem ook betrokken bij de zaak. "Zij weten het meest over deze zaak, meer dan de politie, geeft hij aan.

Beloning van 15.000 euro

Vorig jaar nog stond de moordzaak voorop de coldcasekalender, een kalender waarmee de politie ieder jaar aandacht vraagt voor onopgeloste misdrijven. Dit heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Eerder al werd door justitie een beloning van 15.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor de gouden tip in deze zaak. Die beloning staat nog steeds.

Formeel sloot de politie het onderzoek in de zaak halverwege 2014 bij gebrek aan aanknopingspunten. Met deze samenwerking hoopt de politie nu tot 'verrassende inzichten te komen'.

In Bureau Brabant en Opsporing Verzocht werd in 2013 een reconstructie van de zaak uitgezonden:

