Iemand is door rood gereden, zegt politie over aanrijding waarbij tienermeisjes gewond raakten

Bij het ongeluk in Breda waarbij vrijdagavond twee tienermeiden zwaargewond raakten, moet iemand door rood zijn gereden. Dit zegt een woordvoerder van de politie maandag. Het onderzoek naar wie er door reed loopt nog. In het onderzoek wordt ook bekeken hoe hard de 31-jarige automobilist reed op het moment van de aanrijding met de twee meisjes van 14 en 15 die samen op een fiets zaten.

De meiden werden geschept op de oversteekplaats op de kruising van de Westerparklaan met het Heilaarpark, waar verkeerslichten staan. Ze belandden op de motorkap en tegen de voorruit van de auto. Een van hen werd na het ongeluk naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De politie noemde de situatie van haar vrijdag zorgelijk. Hoe het nu met haar en het andere meisje gaat, is niet duidelijk.

Het tweede meisje werd vrijdag naar het ziekenhuis in Breda gebracht. Volgens de politie waren er bij het ongeluk geen alcohol of drugs in het spel.