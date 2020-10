Recordaantal mensen in Brabant besmet met corona: 2225 nieuwe gevallen

In Brabant zijn tussen zondagmorgen en maandagmorgen 2225 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er ruim 900 meer dan de 24 uur daarvoor. Het aantal betekent een nieuw dagrecord.

Een dag eerder lag het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie met 1308 gevallen nog een stuk lager. Opvallend is dat er landelijk gezien nauwelijks sprake was van een stijging (10.353 tegen 10.208). Een verklaring voor de gigantische toename in Brabant is vooralsnog niet te geven. Mogelijk had het iets te maken met een storing bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).