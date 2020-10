2200 kilo vuurwerk gevonden in loods in Sint-Oedenrode

Het gevonden vuurwerk (foto: gemeente Meierijstad). vergroot

In een loods aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode is vorige week donderdag ruim 2200 kilo vuurwerk gevonden. Dat meldt de gemeente Meijerijstad maandag. Burgemeester Van Rooij spreekt over een ‘enorme vondst’ en zegt dat er meer controles zullen volgen.

De politie kwam het vuurwerk op het spoor tijdens een bestuurlijke controle in de loods, die in het buitengebied staat. De loods wordt verhuurd aan meerdere bedrijven en particulieren die er spullen kunnen opslaan.

In een van de ruimtes in de loods werden pallets vol met vuurwerk gevonden. Het meeste vuurwerk zat nog ingepakt. Om wat voor vuurwerk het precies gaat moet nog worden onderzocht.

Huurder is verdachte

De politie gaat de huurder van de ruimte later verhoren op het politiebureau over de grote hoeveelheid vuurwerk. Hij geldt als verdachte in het onderzoek. Het is verboden een grote hoeveelheid vuurwerk op te slaan zonder de gemeente daarover te informeren, ook als dat vuurwerk legaal is.

