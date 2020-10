Deskundige over vuurwerkvondst Oeffelt: 'Bij een explosie was de garage weg geweest'

Foto: Politie. vergroot

In een garage middenin een woonwijk in Oeffelt vond de politie zo'n 300 kilo vuurwerk. Wat zou er gebeuren als zoiets ontploft? "Een grove inschatting: dan, zou de garage weg zijn", stelt Maik van de Graaf van het Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek in Den Bosch. "Het is niet zo dat dan de hele wijk weg is."

Woensdagavond ontdekte de politie een kleine 300 kilo vuurwerk in een garage van een huis in Oeffelt. De 20-jarige zoon van de bewoners werd aangehouden. "Dit is écht levensgevaarlijk, een garage vol bommen. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurt als het midden in deze woonwijk tot ontploffing was gekomen", aldus de politie.

"Vuurwerk hoeft niet per definitie gevaarlijk te zijn", zegt pyrotechnicus Maik van de Graaf. "De omgeving maakt dat er iets mis kan gaan. In een woning is activiteit. Het hangt ervan af waar het ligt en in combinatie met wat daar ligt. Dat bepaalt de aard van de ramp."

Er zijn verschillende categorieën vuurwerk. "F1 vuurwerk mag je altijd afsteken, het hele jaar door. F2 en F3 vuurwerk niet." F2 vuurwerk is het legaal consumentenvuurwerk wat je volgens Van de Graaf het hele jaar in huis mag hebben liggen. "Met een maximum van vijfentwintig kilo."

"Dit houdt in dat als één ding ontbrandt, meteen alles wat in dezelfde ruimte ligt mee gaat."

"In dit geval ging het om F3 vuurwerk. Dat is het gevaarlijkste vuurwerk. Het gaat dan om een massa-explosief. Dit houdt in dat als één ding ontbrandt, meteen alles wat in dezelfde ruimte ligt meegaat. Consumentenvuurwerk valt onder een lichtere de categorie. Als één ding ontbrandt, dan hoeft het vuurwerk ernaast niet per se ook te ontploffen."

Als zo'n massa-explosief ontploft heeft dat volgens de pyrotechnicus desastreuze gevolgen. "Een grove inschatting: als vuurwerk in de garage zou liggen, dan zou de garage weg zijn. Misschien zou er ook schade zijn aan aangrenzende woningen. Het is niet zo dat een hele wijk dan weg is"

Volgens de ouders van de gearresteerde vuurwerkliefhebber ging de man regelmatig naar Duitsland om daar vuurwerk te kopen. "Als vuurwerk uit het buitenland komt, maakt dat het vuurwerk niet meteen gevaarlijk. Het is gekeurd voor deskundig gebruik. Het gaat om de wijze waarop iemand het opslaat."

"Word pyrotechnicus. Dan mag je zelf vuurwerk kopen, opslaan en ontbranden."

"Had dit mis kunnen gaan? Jazeker. Maar vaak zijn dit de mensen die weten waar ze mee te maken hebben. Ze zijn zich ervan bewust dat het gevaarlijk is. Ik praat niets goed, maar het zijn wel de mensen die weten wat de gevaren zijn als het misgaat."

Van de Graaf heeft nog een advies voor de 20-jarige man uit Oeffelt: "Word pyrotechnicus. Dan mag je zelf vuurwerk kopen, opslaan en ontbranden."

