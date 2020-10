Ouders schrikken van honderden kilo's verborgen vuurwerk: 'Er komt hier geen sterretje meer in!'

Foto: Politie. vergroot

"Als ik had geweten wat hier op zolder lag, dan had ik het één voor één uitgepakt en in een bak water gelegd. Hij is niet eerlijk tegen ons geweest." Verslagen en in tranen zitten moeder en stiefvader donderdagochtend aan de keukentafel in Oeffelt. Woensdagavond stond ineens de politie voor de deur. Hun 20-jarige (stief)zoon bleek 286 kilo vuurwerk te hebben opgeslagen op een zoldertje boven de garage. "Er komt hier geen vuurwerk meer binnen. Nog geen sterretje!"

De 20-jarige man werd woensdagavond aangehouden nadat er een kleine 300 kilo vuurwerk in de garage van zijn ouderlijk huis werd gevonden. Volgens de politie ging het om een levensgevaarlijke situatie.

"Wat hier lag, daar schrokken wij echt van."

"Hij is enthousiast geweest," stelt zijn moeder. Het gaat volgens haar om een uit de hand gelopen hobby. Haar zoon heeft altijd al een fascinatie voor vuurwerk gehad. Hij reed wel vaker op en neer naar de Duitse grens. "Maar wat hier lag, daar schrokken wij echt van!"

Toen de politie woensdagavond aanbelde deed de stiefvader van de man open. "Ik zag ineens allemaal politie in de straat." De politie had een tip gekregen via een school in de buurt en wilde het huis doorzoeken. "We wisten alleen dat hij tijdelijk wat pijlen in de garage had staan. Grof, maar professioneel siervuurwerk. We wisten toen nog niet van de rest."

Volgens zijn moeder lagen de 'zichtbare' pijlen sinds twee dagen in de garage. "We wilden ze daar zo snel mogelijk weg hebben. Ik heb nog gevraagd of hij vuurwerk op zolder had gelegd. Toen zei hij: 'Er liggen maar een paar doosjes.' Hij was altijd open en eerlijk..."

"Wij zijn medeplichtig."

De (stief)zoon werd niet direct aangehouden. "Totdat ze op het zoldertje boven onze garage een hele hoop ander vuurwerk aantroffen. Dat viel wel even koud op ons dak. Toen werd het in een keer een heel ander verhaal", stelt de stiefvader van de man. "Het was zijn enthousiasme. Dit heeft hij zo helemaal niet bedoeld. Ik denk dat absoluut niet dat hij moedwillig ons en de buurt in gevaar zou brengen."

De moeder en stiefvader van de man hebben geen oog dicht gedaan. "Ik voel me heel schuldig, vooral naar de buurt," vertelt moeder. "We hebben dingen niet gezien. Ik loop al sinds gistermiddag met m’n ziel onder m’n arm. Had ik maar ingegrepen. .." aldus de stiefvader. "Ze glippen door je handen," reageert de moeder van de vuurwerkliefhebber. "Ik voel me heel schuldig. Wij zeggen ook: wij zijn medeplichtig. "

"Het allerergste vind ik dat mijn kind een strafblad krijgt."

De (stief)ouders van de man denken dat de grote hoeveelheid vuurwerk er sinds september lag opgeslagen. "We zijn toen een week weg geweest." Zijn moeder had al het vermoeden dat er de laatste tijd iets speelde. "Hij was stil. Alsof hem iets dwars zat. Ik heb nog tegen hem gezegd: 'Ik kreeg geen contact meer met jou'."

"We balen hier echt van. Het allerergste vind ik dat mijn kind een strafblad krijgt", snikt zijn moeder. "Het is zo jammer dat hij dit verzwegen heeft. Neem van mij aan dat hij vanaf nu elke stap die hij zet moet verantwoorden." De stiefvader van de man wil geen vuurwerk meer zien. "Dit gebeurt hier NOOIT meer. Hij mag alleen nog op oudjaarsdag wat halen, bij de officiële verkooppunten. Hier komt geen vuurwerk meer binnen", stelt hij. "Geen sterretje", vult zijn vrouw aan.

"Ik durf niet meer naar de winkel."

Zijn moeder hoopt dat haar zoon snel wordt vrijgelaten. "Bij thuiskomst wordt hier nog lang gepraat. Dan gaan er tranen vloeien", zegt zijn stiefvader streng. "De steun krijgt hij van ons, maar de consequenties zijn voor hem. Ik heb al eens gezegd: 'Kijk goed uit en wees voorzichtig'. Aan het einde van het gesprek wordt het ook de stiefvader even te veel.

"Ik durf niet meer naar de winkel hier", zegt hij in tranen. "Als ik had geweten wat hier op zolder lag, dan had ik het één voor één uitgepakt en in een bak water gelegd", reageert zijn vrouw. "Dit hebben wij nooit geweten. "

