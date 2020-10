Moeder van vermiste Celine (15) zit in zak en as: 'Ik kan alleen nog maar bang zijn'

Moeder Joke van den Bersselaar doet geen oog meer dicht sinds de vermissing. vergroot

Boos, verdrietig, bang: Joke van den Bersselaar, de moeder van de 15-jarige Celine van Es, zit volledig in zak en as. Sinds vrijdag wordt haar dochter vermist in Berghem. De moeder doet geen oog meer dicht. Ze is radeloos. “Ik zoek de hele dag, ik kan alleen nog maar bang zijn. Ik heb mijn meisje niet, ik weet niet waar ze is.”

Haar familie doet er al dagen alles aan om haar te vinden, maar nog zonder succes. Joke vreest dat haar dochter is meegenomen en is als de dood dat haar dochter niet meer thuiskomt.

Moeder Joke over de vermissing:

Ze zag haar dochter om halfzes vrijdagmiddag thuis vertrekken. “Ze zou een stukje gaan rennen naar cafetaria ‘t Bikkeltje. Ik zie het nog voor me. Ze draaide zich om. Het enige dat ze zei was: ‘Tot zo, mama’. Ik had haar niet moeten laten gaan. Ik voel me erg schuldig.”

"Je haalt van alles in je hoofd."

Sindsdien is slapen er niet meer bij. Tijdens het gesprek met Omroep Brabant is Joke weer even thuis: anders was Joke aan het zoeken geweest. "Dat is het enige wat ik nog kan doen. Ik zoek de hele dag. Je haalt van alles in je hoofd. In eerste instantie denk je: misschien komt ze nog terug. Maar ik ben gelijk gaan rijden nadat ze weg was."

Celine van Es. vergroot

Joke is dan ook vrijwel de hele dag aan het zoeken naar haar dochter, net als de rest van de familie. "Ik ben op de raarste plekken geweest. Ik heb midden in de nacht in de bossen gewacht. Ik heb wel duizend keer op het station gestaan. Je bent zo machteloos.“

De moeder voelt zich gesteund. “Veel mensen helpen met zoeken. In Oss, Eindhoven en Berghem. Dat soort dingen helpen. Maar voor mijn gevoel schiet het niet op omdat ze nog niet thuis is.”

“Alsjeblieft, kom naar huis."

Ze heeft maar één boodschap voor haar dochter of de mensen die haar ervan weerhouden thuis te komen. “Alsjeblieft, kom naar huis. Bel ergens aan en vraag of je mij mag bellen. Tegen degene die dit heeft veroorzaakt wil ik zeggen: laat haar gewoon gaan. Ik ben niet boos, ik wil gewoon mijn dochter terug.”

Celine van Es is vrijdagmiddag rond halfzes vanaf haar moeders adres aan de Schoolstraat in Berghem vertrokken. Mogelijk is er nog een scooter gehoord, maar ze was daarna direct verdwenen.

Celine droeg toen ze voor het laatst gezien is een opvallende zwart-witte legging met camouflageprint. Ze draagt een zwart jack met een goudkleurige band op borsthoogte.

De binnenkant van de capuchon is ook goudkleurig. Verder is Celine slank en klein: zo'n 1,55 tot 1,65 meter. Ze heeft lang blond haar dat ze vaak in een knot draagt. Ze heeft grijsgroene ogen en droeg zwarte sportschoenen.

Zondagavond is er een Vermist Kind Alert verspreid. Maandagavond is er ook in opsporingsprogramma Bureau Brabant aandacht besteed aan de vermissing.

