MMA-vechter Reinier de Ridder is vol zelfvertrouwen voor historisch gevecht

Reinier de Ridder spreekt van een unieke kans. De MMA-vechter uit Breda staat voor zijn eerste wereldtitelgevecht in het middengewicht, een historisch gevecht. En hij is vol vertrouwen: “In de tweede ronde gaat hij naar de grond en dan is het klaar.”

Job Willemse Geschreven door

Sinds vorige week donderdag slijt De Ridder (30) zijn uren vooral in een hotel ergens in Singapore. Naar buiten mag hij niet, behalve als hij gaat trainen. En dat doet hij twee keer per dag. “Maar verder is het wel een beetje saai hier”, zegt De Ridder aan de telefoon. “In Singapore hebben ze geen besmettingen meer, zo horen we, maar ze blijven ontzettend streng. Ik mag mijn hotelkamer niet uit. Niet eens naar mijn coaches, die in de kamers naast me zitten."

"Dit is een unieke kans voor mij en die grijp ik met beide handen aan."

Als De Ridder wil gaan trainen, wordt hij opgehaald bij zijn hotelkamer door een official van de wedstrijdorganisatie. Die begeleidt hem dan tot aan de kooi, waar hij even kan trainen. “En vervolgens word ik weer naar mijn hotelkamer begeleid. Het is wel apart. De rest van de tijd lees ik een boek, doe ik wat aan yoga en bel ik natuurlijk met het thuisfront.”

Want behalve zijn coaches is er niemand mee afgereisd naar Azië. “Dat heb ik graag zo”, vertelt De Ridder, die zich verder niet druk maakt om de saaie uren in zijn hotelkamer. “Je kunt je erdoor laten frustreren, maar dat werkt toch niet. Ik ben hier met een duidelijk doel. Dit is een unieke kans voor mij en die grijp ik met beide handen aan. Ik wil wereldkampioen worden.”

De Ridder kan vrijdag dus wereldkampioen MMA worden. MMA is een is een vechtsport die zich richt op het combineren van technieken uit verschillende vechtsporten zoals worstelen (grappling), judo, karate, kungfu, kickboksen, thaiboksen, boksen en jiujitsu.

Reinier de Ridder neemt het vrijdag op tegen de regerende wereldkampioen:

De Ridder vecht tegen de huidige MMA-wereldkampioen, Aung La Nsang: een boegbeeld van vechtorganisatie ONE Championship en een ware volksheld in zijn thuisland Myanmar. “Hij heeft onwijs veel betekend voor de vechtsport en de organisatie. Kickboksen is echt zijn ding. Hij heeft ook een Nederlandse trainer, dus hij heeft ook wel een beetje de Nederlandse stijl van vechten.”

"Het is allemaal geen wetenschap, je moet gewoon knokken."

Het vechterspubliek in Singapore is verdeeld over wie de favoriet is tijdens het wereldtitelgevecht. Maar daar kan De Ridder weinig mee. “Ik ben langer, heb strakkere stoten, ben beweeglijker en mijn worstelen is beter. Ik moet hem naar de grond krijgen en ervoor zorgen dat hij aftikt. Het is absoluut niet zo dat ik hem onderschat, ik heb gewoon heel veel vertrouwen in mezelf.”

‘The Dutch Knight’ waagt zich zelfs aan een voorspelling. “Ik ga druk om hem zetten. De tweede ronde werk ik hem naar de grond en dan is het klaar. Het is ook allemaal geen wetenschap, je moet gewoon knokken. En ik ben vol vertrouwen en heb er onwijs veel zin in. Dit is een unieke kans, ik wil geschiedenis schrijven. Dit is mijn moment.”

