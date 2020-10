De online kerstboom is in oktober al razend populair: 'We hebben 7 keer zoveel bestellingen'

De verwerking van kerstbomen vorig jaar. (Archieffoto: O Denneboom) vergroot

Al zes jaar bezorgt het bedrijf Odenneboom.nl uit Mierlo kerstbomen aan huis. Maar niet eerder was het er zo druk. Door de coronacrisis bestellen meer mensen een kerstboom online, denkt directeur Walter Smits. "Het aantal bestellingen is zeven keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar."

Elke dag, zo rond het middaguur, begint de mail bij Odenneboom.nl vol te lopen. "Mensen zijn aan het werk en tijdens de lunch bestellen ze de kerstboom", zegt Smits. "De mails blijven maar binnenkomen, tot in de late avonduurtjes. Soms zelfs midden in de nacht."

Hoeveel kerstbomen er nu besteld zijn bij het Mierlose bedrijf, kan Smits moeilijk zeggen. "Het zijn er honderden en het verandert met de minuut."

Steeds vroeger

Smits is wel gewend dat mensen die dol zijn op Kerstmis al ver voor de feestperiode hun boom bestellen. "Maar zo druk als het nu is, heb ik nog nooit meegemaakt. En mensen willen de boom nu ook al een plekje geven in de woonkamer."

Maar dan moet Smits ze teleurstellen. " Wij willen de kerstboom zo vers mogelijk aanleveren. Ze worden dus pas half november gekapt."

Medewerkers van Odenneboom.nl zetten de bestellingen klaar (Foto: archief O Denneboom) vergroot

Tweede kerstboom

En Smits wil mensen die heel vroeg hun kerstboom bestellen wel waarschuwen. "Die boom blijft natuurlijk echt niet goed tot 6 januari." Maar veel kerstliefhebbers volharden in hun bestelling. "Ze zeggen, we willen graag nu een kerstboom. En als die niet goed meer is, laten we er een tweede kerstboom achteraan komen."

Directeur Walter Smits (Foto archief: Odenneboom.nl) vergroot

Horecamensen verkopen kerstbomen

Het bedrijf van Smits levert niet alleen aan particulieren, maar ook aan bedrijven en groothandels. En er is een nieuwe klant erbij gekomen. "Ik merk dat ook horeca-ondernemers kerstbomen willen gaan verkopen. Ze moeten toch dicht en zoeken nu een verdienste."

Zo gaat het bedrijf kerstbomen leveren aan een zalencentrum buiten Brabant. "Deze ondernemer heeft net zijn vergunning rond. Ik ondersteun deze mensen graag, ze willen gewoon de kost verdienen."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.