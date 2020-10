Advocaat in diskrediet door serie misdragingen, 2 maanden geschorst

Een politieauto raakte bij de achtervolging zwaar beschadigd (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een 34-jarige advocaat uit Eindhoven wordt per 24 november voor twee maanden geschorst. De raad van discipline in Den Bosch heeft dit dinsdag beslist.

Volgens de raad heeft de man de afgelopen jaren zijn vak in diskrediet gebracht door allerlei misdragingen. Al in 2016 werd de man voorwaardelijk voor één week geschorst. Vorig jaar kreeg hij een werkstraf voor het bedreigen en mishandelen van zijn vrouw en schoonzus. Twee maanden later zou hij zich weer schuldig hebben gemaakt aan bedreiging en huisvredebreuk.

Inrijden op agent

Eind vorig jaar kwam de raadsman in het nieuws toen hij betrokken was bij een achtervolging en daarna in Eindhoven inreed op een agent. Voor deze feiten moet hij zich nog verantwoorden bij de rechter. Verder heeft de raadsman zijn administratie niet of te laat op orde en verscheen geregeld te laat bij afspraken en zittingen.

Voor de deken van advocaten Oost-Brabant, Jan Frederik Schnitzler, waren al deze feiten reden hem in de ban te doen. Een voorlopige schorsing die hij oplegde, werd opgeheven nadat de advocaat in hoger beroep gelijk had gekregen.

Aanklacht afgezwakt

Ook tegen de uitspraak die de raad van discipline maandag deed, heeft de man appèl aangetekend. Volgens hem meet de deken met twee maten en is hij zwaar genoeg gestraft door de tijd dat hij zijn werk tijdelijk moest neerleggen. Verder heeft hij veel cliënten verloren en verwacht hij niet al te fors te moeten boeten voor de meest recente strafbare feiten. Zo is de aanklacht na het incident van eind vorig jaar in Eindhoven afgezwakt van poging tot doodslag tot poging tot zware mishandeling. Ook heeft hij zijn rijbewijs teruggekregen, terwijl hem aanvankelijk was verweten dat hij veel te hard had gereden.

Het is niet duidelijk wanneer het hof van discipline zich over het beroep gaat buigen. Hangende die zaak mag de advocaat zijn functie blijven uitoefenen. Van schrapping uit het tableau (lees: een beroepsverbod) en wat Schnitzler probeert voor elkaar te krijgen, is nog lang geen sprake.

