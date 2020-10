Levende dieren tussen kadavers bij Rendac in Son, minister vindt het 'niet acceptabel'

Rendac in Son (Foto: Google Streetview) vergroot

Bij Rendac, de destructor in Son, is tussen kadavers een aantal keren een levend dier aangetroffen. Minister Carola Schouten meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin staat niet om wat voor dieren het gaat en welk veebedrijf ze door Rendac heeft laten ophalen.

Schouten noemt het ‘niet acceptabel’, al kan ze zich ook voorstellen dat er sprake is geweest van ‘onbewuste onbekwaamheid.’ De bewindsvrouw vindt wel dat de eigenaar van de dieren verantwoordelijk is en ze zal de sector hierop ook aanspreken.

'Al treurig genoeg'

Directeur Sjors Beerendonk van Rendac beaamt dat deze voorvallen zich 'zeer incidenteel' voordoen, dat 'je dan absoluut niet aan opzet moet denken' en dat het 'op zich al treurig genoeg' is. Volgens hem kunnen de incidenten bij het aanbieden van allerlei dieren voorkomen. "Dat kan gebeuren wanneer er bij het euthanaseren van dieren bijvoorbeeld onvoldoende dosering is gebruikt", aldus Beerendonk.

Het is niet voor het eerst dat tussen kadavers die bij de destructor worden afgeleverd, levende dieren worden gevonden. Het is aan Rendac om dit te melden bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Die moet dan een inspectie uitvoeren, maar dit blijkt, zo schrijft Schouten, niet altijd te gebeuren.

NVWA neemt maatregelen

In dit soort gevallen is het lastig om aan te tonen of een veehouder verwijtbaar nalatig is geweest. De NVWA is in overleg met het Openbaar Ministerie om toch op te kunnen treden, ook wanneer pas achteraf een sluitend bewijs geleverd. Verder heeft de instantie aangekondigd dat ze maatregelen heeft genomen om na elke melding in actie te komen.

Het is niet alleen van deze tijd dat er tussen kadavers levende dieren worden aangetroffen. Op Kamervragen van Henk van Gerven uit Oss (SP) werd vier jaar geleden gemeld dat er tussen het Ministerie van Economische Zaken en Rendac sinds 2009 al afspraken bestaan op dit gebied. Het komt er hierbij op neer dat chauffeurs van het verwerkingsbedrijf extra alert zijn bij het ophalen van kadavers bij de veehouders.

Veehouder en NWA inlichten

Mocht er, tussen een hoeveelheid dode beesten, een nog levend dier worden opgemerkt, dan moeten de veehouder en de NVWA onmiddellijk ingelicht worden. De NVWA doet dan een vervolgonderzoek bij de veehouder, wat in de praktijk dus te weinig is gebeurd, volgens de brief van Schouten.

Sinds 2009 is het aantal meldingen per jaar van voor destructie aangeboden levende dieren van Rendac gedaald van 35 naar 18 in 2015. In zeven gevallen ging het om nog levende biggen in kadavertonnen. In die periode ontving Rendac overigens jaarlijks ongeveer 650.000 meldingen om kadavers op te halen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.