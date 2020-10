Thuiswerken zorgt voor steeds meer klachten en voor drukte bij de fysiotherapeut

Fysiotherapeuten merken een toename in 'thuiswerk-klachten' vergroot

Al sinds maart werkt hij thuis en dat voelt data-analist Maarten van Riel inmiddels behoorlijk in zijn nek en schouders. De slechte werkhouding die hij thuis aan de keukentafel heeft, begint zich aardig op te breken. En niet alleen bij hem. Fysiotherapeuten merken dat er sinds de eerste lockdown nu steeds meer patiënten zich melden.

Janneke Bosch Geschreven door

“Mijn nek komt vast te zitten, bewegen doet zeer. Het straalt uit naar mijn hoofd en dat zorgt voor hoofdpijn. Ook mijn rug zit vast, ik ben minder flexibel en heb allerlei pijntjes”, zo somt Maarten zijn klachten op. Waar die vandaan komen is makkelijk te raden: sinds maart moet hij thuiswerken. “Ik heb thuis geen bureau dat ik in hoogte kan verstellen. En ik heb veel minder beweging: ik loop niet meer even naar de koffieautomaat of naar een andere collega om even bij te kletsen.” In plaats daarvan zit Maarten hele dagen achter zijn computerscherm: “zowel voor de analyses als voor de meetings.”

"Hoe langer je ermee blijft lopen, hoe langer je er uiteindelijk last van houdt."

Al in maart merkte Maarten dat thuiswerken anders was. “Ik merkte al vrij snel dat het wennen was om anders te zitten.” Toch komen veel mensen met klachten nu pas bij de fysiotherapeut, merkt Anita Veron, van Topfysiotherapie in Hilvarenbeek. “In het begin van de lockdown zag je dat mensen wel pijntjes kregen, maar dachten: het gaat wel weer over.” Maar dat is een verkeerde aanname, stelt ze. “Hoe langer je ermee blijft lopen, hoe langer je er uiteindelijk problemen van houdt.”

De typische thuiswerkklachten nemen de laatste twee maanden fors toe, merkt ze. Patiënten komen bij haar met pijn in nek en schouder, in de nek en tussen de schouderbladen. Maar de grote vraag is natuurlijk: hoe kom je weer van die klachten af? Bij de fysiotherapeut worden de symptomen bestreden, maar Anita Veron ook tips hoe je thuis zo goed mogelijk in kunt richten om op een gezonde manier je werk te blijven doen.

Fysiotherapeut Anita Veron laat zien wat je thuis kunt doen om je thuiswerkplek zo goed mogelijk in te richten:

Wachten op privacy instellingen...

En Maarten, die heeft inmiddels een extra scherm thuis staan en een andere bureaustoel. Van de fysiotherapeut moet hij daarnaast elke twintig minuten van houding wisselen. Zo houdt hij het thuiswerken nog wel even vol, zo denkt hij zelf.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.