Boy Jansen mist tonpraten enorm en daarom begint hij online de Grote Klets Show

Het gaat een hele stille tijd worden voor de Brabantse tonpraters. Bijna overal zijn de tonpraatavonden afgelast. Boy Jansen uit Budel mist de ton enorm. Het tonpraten is voor hem een echte uitlaatklep. Daarom heeft hij online spelprogramma met tonpraters bedacht.

In een bedrijfspand in Maarheeze laat Boy een studio zien. Een decor van ledschermen en een desk waarachter de tonpraters gaan staan. “Hier gaat de Grote Klets Show uitgezonden worden”, vertelt Boy.

Het zal anders zijn dan anders. De grappen gaan richting de camera in plaats van een volle zaal met publiek. “Er is niks mooier dan op het podium staan, een paar honderd mensen voor je”, zegt Boy. “En je weet als je iets gaat vertellen en je krijgt heel die zaal mee in de lach, ja dat is een magisch gevoel.”

Boy Jansen over de Grote Klets Show en waarom het tonpraten zo belangrijk is voor hem:

Dat gevoel moet de tonprater nu missen. Meer dan 130 optredens zijn al afgelast. In het dagelijks leven is Boy uitvaartondernemer. Een groter contrast met het tonpraten is bijna niet te bedenken. “Mijn leven bestaat uit de lach en de traan”, zegt hij.

Sommige uitvaarten raken je heel erg

Tonpraten is dan ook zijn grote uitlaatklep. “Mijn werk is heel mooi, maar er zijn wel veel emoties. Sommige uitvaarten raken je ook heel erg”, vertelt Boy. “Ik was echt gewend om dat in het weekend los te laten door op te treden. Dan was ik het weer kwijt. Nu moet ik daar iets anders voor vinden.”

En daarom is hij begonnen met de Grote Klets Show. Zondag 1 november is de eerste show van vier die gepland zijn. Boy is de vaste presentator. Elke week staan er twee andere tonpraters aan zijn zijde. Mensen kunnen kaartjes kopen van 7,50 euro om de online show te kunnen zien. Voor de eerste zijn al zo’n honderd kaarten verkocht.

