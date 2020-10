300 extra asielzoekers naar Overloon: ‘Maar ik wil geen jonge criminelen'

Het azc in Overloon gaat de capaciteit weer uitbreiden tot het maximale aantal van 800 asielzoekers. Dat meldt burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer. Daarvoor zullen mobiele woonunits op het terrein worden geplaatst. Jonge asielzoekers met een criminele achtergrond uit veilige landen zijn niet welkom.

“Die verpesten het voor de rest”, aldus Van Soest. “Voor een goede integratie is het belangrijk dat er draagvlak is onder de lokale bevolking. Ik heb het COA dus gemeld dat ik verschoond wil blijven van jongeren uit veilige landen met een crimineel verleden.”

De burgemeester doelt daarmee onder meer op de inbraak van vorige week in Overloon, waarbij een 16-jarige Marokkaanse asielzoeker de 76-jarige bewoner van het huis het ziekenhuis in sloeg. Van Soest zei nadien tegen de Gelderlander dat hij de criminaliteit van die ‘rotzakken’ spuugzat is.