Extra boa's en camera's moeten overlast van asielzoekers terugdringen

Een aantal bewoners van asielzoekerscentra (azc’s) in ons land veroorzaakt geregeld overlast. Tien gemeenten, waaronder vier in Brabant, hebben samen een half miljoen euro gekregen van het rijk om de problemen aan te pakken.

Er komen onder meer projecten met buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s), toezichthouders, coaches en cameratoezicht. Ze worden in onze provincie uitgevoerd in de gemeenten Boxmeer, Cranendonck, Grave en Oisterwijk.

In Gilze en Rijen en Tilburg verblijven ook vluchtelingen, maar hier zijn de problemen met deze mensen veel minder groot dan bij bewoners van azc’s. Dat komt onder meer, omdat het in deze twee gemeenten gaat om gezinnen en om mensen, die in afwachting zijn van een verblijfsvergunning.

'Veiligheidsgevoel vergroten'

De gemeente Oisterwijk gaat cameratoezicht houden rond het asielzoekerscentrum. Hiermee wil zij het veiligheidsgevoel van omwonenden vergroten en overlastgevers (sneller) in beeld krijgen om ze daarna op zijn minst te beboeten.

Boxmeer en Grave hebben met Nijmegen en Venray geld aangevraagd en gekregen om vluchtelingen beter in de gaten te houden. Drie boa’s gaan in deze gemeenten een extra oogje in het zeil houden. Dit moet onder meer fietsendiefstal, zwartrijden en agressie in het openbaar vervoer tegengaan. De boa’s worden ook in publieke binnenruimten ingezet.

Problemen samen te lijf

De gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie laten in een gezamenlijk persbericht weten dat de overgrote meerderheid van de asielzoekers in ons land geen problemen veroorzaakt. Een relatief kleine groep, uit vooral zogeheten veilige landen als Marokko en Algerije, doet dat wel. Dit ondermijnt het draagvlak voor de opvang van mensen die bescherming nodig hebben, aldus de overheden.

Maandagavond nog, schoot burgemeester Karel van Soest uit zijn slof in De Gelderlander. Hij was woedend op een 16-jarige (Marokkaanse) bewoner van het azc in Overloon, dat onder de gemeente Boxmeer valt. Van Soest is de criminaliteit van 'die rotzakken’ uit veilige landen 'spuugzat.' De jongen sloeg eerder die ochtend bij een woningoverval in Overloon een 76-jarige bewoner het ziekenhuis in.

Gemeenten en rijk willen deze en andere incidenten nu samen te lijf gaan, waarbij gekozen is voor een aanpak om overlastgevers dicht op de huid te zitten. Zogeheten ketenmariniers moeten onder meer hierop toezien, zoals in Budel en Overloon al gebeurt.

'Mooi meegenomen'

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is blij met de maatregelen. “Die juichen we toe. Alles wat helpt om overlast terug te dringen, is mooi meegenomen”, aldus woordvoerder Robert Ploeg, die bij de uitvoering een ‘voorname rol’ ziet weggelegd voor de genoemde ketenmariniers.

Ook de politie en het Openbaar Minister worden hierbij betrokken. Er is al een lijst met de zwaarste overlastgevers. Sinds kort kan het COA ook een time-out opleggen als iemand overlast veroorzaakt. Dit betekent dat hij tijdelijk een sobere opvang krijgt. De grootste lastpakken kunnen bovendien overgeplaatst worden naar het Drentse Hoogeveen.

