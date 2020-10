Lucille Werner op weg naar Tweede Kamer: 'Goede fles wijn opengetrokken'

De Eindhovense Lucille Werner (53) gooit het na een succesvolle carrière als presentatrice over een heel andere boeg. Ze staat namelijk als tiende op de kandidatenlijst van het CDA en hoopt zo in de Tweede Kamer te belanden.

Ze had voor de gelegenheid maar een goede fles wijn ontkurkt, zegt Lucille Werner dinsdag in radioprogramma Afslag Zuid. “Het was wachten op nieuws en toen hoorde ik van partijvoorzitter Rutger Ploum dat ik op nummer tien was geplaatst. Dat vond ik echt fantastisch.”