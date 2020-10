Politie ziet bankbiljetten vliegen tijdens achtervolging over A16

Bij een achtervolging op de A16 richting Rotterdam kwam het geld de politie letterlijk aanwaaien. Uit de auto waar de agenten achteraan zaten, werden tijdens de rit bundels geld gegooid. "We zagen de bankbiljetten vliegen!"

Bij Dordrecht begon de bestuurder de weldoener uit te hangen en even verderop, bij pompstation Sandelingen-Oost, kon hij tot stoppen worden gebracht. “Een groot bedrag is teruggevonden. Maar of dat alles is, weten we niet”, aldus de politie. Het geld en de auto van de man zijn in beslag genomen. Zijn identiteit en wanneer dit precies is gebeurd, is niet bekend.